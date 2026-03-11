- Дата публикации
Мобилизация в Украине: когда с бронированием могут забрать в ТЦК
Юристы объяснили, в каких случаях это возможно, и какие документы нужно иметь при себе.
В Украине работники, имеющие бронирование от мобилизации, получают временную отсрочку от призыва. Однако на практике случаются ситуации, когда даже забронированных мужчин могут доставить в территориальный центр комплектования (ТЦК) для проверки данных.
Юристы объяснили ТСН.ua, в каких случаях это возможно и какие документы нужно иметь при себе.
Какие документы нужно иметь с собой
Специалисты советуют работникам с бронированием всегда иметь при себе документы, подтверждающие отсрочку от мобилизации.
Проблемы могут возникнуть, если:
нет актуальной справки или приказа о бронировании;
данные еще не внесены в электронный реестр;
работодатель не завершил процедуру согласования брони.
Юристы рекомендуют иметь оригинал или заверенную копию документов, проверять срок действия бронирования и убедиться, что информация внесена в реестр «Оберег».
Адвокат Роман Ухов объяснил ТСН.ua, что на практике работники ТЦК могут проверять информацию о бронировании по телефону через реестр.
Он также рекомендует самостоятельно контролировать свои данные через приложение «Резерв+» или личный кабинет на портале «Дія».
Если же информации о бронировании отсутствует в электронной системе, бумажные документы могут не считаться достаточным подтверждением отсрочки.
Когда с бронированием могут забрать в ТЦК
По словам адвоката Романа Ухова, если в электронной базе отсутствуют сведения о бронировании или отсрочке, работники ТЦК могут:
вручить повестку для уточнения учетных данных;
направить на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК).
Кроме того, в случае нарушения правил военного учета возможно задержание мужчины с последующим доставлением в ТЦК и составлением административного протокола.
Кто может потерять бронирование в 2026 году
В 2026 году также изменились требования к уровню зарплаты для бронирования работников.
Если раньше минимальный порог составил 20 тысяч гривен, то с 1 января 2026 года он вырос до 21 617,5 грн. Это расчет по формуле: минимальная зарплата 8647 грн, умноженная на коэффициент 2,5.
Адвокат Марина Бекало объяснила, что если предприятие не обеспечивает работнику необходимый уровень зарплаты в каждом месяце отчетного квартала, оно может потерять право на бронирование.
В этом случае работник также теряет отсрочку от мобилизации.
