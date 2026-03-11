Мобілізація в Україні: коли з бронюванням можуть забрати до ТЦК

Мобілізація в Україні / © ТСН

В Україні працівники, які мають бронювання від мобілізації, отримують тимчасову відстрочку від призову. Однак на практиці трапляються ситуації, коли навіть заброньованих чоловіків можуть доправити до територіального центру комплектування (ТЦК) для перевірки даних.

Юристи пояснили ТСН.ua, у яких випадках це можливо та які документи потрібно мати при собі.

Які документи потрібно мати із собою

Фахівці радять працівникам, які мають бронювання, завжди мати при собі документи, що підтверджують відстрочку від мобілізації.

Проблеми можуть виникнути, якщо:

немає актуальної довідки чи наказу про бронювання;

дані ще не внесені до електронного реєстру;

роботодавець не завершив процедуру погодження броні.

Юристи рекомендують мати оригінал або завірену копію документів, перевіряти строк дії бронювання та переконатися, що інформація внесена до реєстру «Оберіг».

Адвокат Роман Ухов пояснив ТСН.ua, що на практиці працівники ТЦК можуть перевіряти інформацію про бронювання телефоном через реєстр.

Він також радить самостійно контролювати свої дані через застосунок «Резерв+» або особистий кабінет на порталі «Дія».

Якщо ж інформації про бронювання немає в електронній системі, паперові документи можуть не вважатися достатнім підтвердженням відстрочки.

Коли з бронюванням можуть забрати до ТЦК

За словами адвоката Романа Ухова, якщо в електронній базі відсутні відомості про бронювання або відстрочку, працівники ТЦК можуть:

вручити повістку для уточнення облікових даних;

направити на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Крім того, у разі порушення правил військового обліку можливе затримання чоловіка з подальшим доправленням до ТЦК та складанням адміністративного протоколу.

Хто може втратити бронювання 2026 року

2026 року також змінилися вимоги до рівня зарплати для бронювання працівників.

Якщо раніше мінімальний поріг становив 20 тисяч гривень, то від 1 січня 2026 року він зріс до 21 617,5 грн. Це розрахунок за формулою: мінімальна зарплата 8 647 грн, помножена на коефіцієнт 2,5.

Адвокатка Марина Бекало пояснила, що якщо підприємство не забезпечує працівникові необхідний рівень зарплати в кожному місяці звітного кварталу, воно може втратити право на бронювання.

У такому разі працівник також втрачає відстрочку від мобілізації.

