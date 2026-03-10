Бронювання від мобілізації: хто може отримати та чи можна виїжджати за кордон

Мобілізація в Україні / © ТСН

Реклама

В Україні під час мобілізації діє механізм бронювання військовозобов’язаних працівників. Він дозволяє тимчасово надати відстрочку від призову людям, робота яких є важливою для функціонування держави, економіки або забезпечення потреб армії.

Про те, хто може отримати бронювання, як воно оформлюється та чи дозволяє виїхати за кордон, ТСН.ua розповіла адвокатка Марина Бекало.

Хто може отримати бронювання від мобілізації

Бронювання військовозобов’язаних працівників запроваджене для того, щоб у період мобілізації забезпечити безперервну роботу державних органів, місцевого самоврядування та підприємств, які мають стратегічне значення для країни.

Реклама

За словами адвокатки Марини Бекало, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування не підлягають мобілізації протягом усього періоду мобілізації.

«Натомість працівники підприємств, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення або здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних сил України та інших військових формувань, отримують бронь лише на період шість місяців», — розповіла у коментарі ТСН.ua Марина Бекало.

Після завершення цього строку бронювання потрібно оформлювати повторно.

Перелік об’єктів критичної інфраструктури визначений постановою Кабінету міністрів №1109 від 9 жовтня 2020 року. Для різних секторів економіки діє окремий порядок бронювання.

Реклама

Загальний порядок бронювання регулюється постановою Кабміну №76. Щоб отримати статус критично важливого підприємства, компанія повинна відповідати встановленим критеріям і бути внесеною до відповідного переліку.

Скільки часу оформлюють бронювання

Від 1 лютого 2026 року строк розгляду заявок на бронювання через «Дію» знову становить до 72 годин.

Раніше діяли тимчасові спрощення, які дозволяли критично важливим підприємствам оформлювати бронювання протягом 24 годин.

Офіційно для більшості компаній основним залишається термін у 72 години. Водночас процедуру можуть прискорити для:

Реклама

підприємств оборонної та стратегічної галузей;

державних органів;

підприємств із особливими режимами безпеки.

У якому вигляді оформлюється бронь

Станом на березень 2026 року бронювання може бути у двох форматах — електронному та паперовому.

Електронний формат

У застосунку «Резерв+» бронювання відображається як електронний запис, який підтягується з реєстру «Оберіг». Там зазначається:

статус бронювання;

строк його дії;

підстава для відстрочки.

Також підтвердження може відображатися у вигляді електронної виписки в застосунку «Дія».

Паперовий формат

Паперову виписку видає роботодавець. Документ має бути завірений підписом керівника та печаткою підприємства.

Реклама

Водночас юристи наголошують, що сам паперовий документ не є достатнім підтвердженням бронювання, якщо інформація не внесена до електронних реєстрів.

Чи потрібно проходити ВЛК

Згідно з постановою Кабміну №560, військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку або бронювання, не направляються на військово-лікарську комісію протягом усього строку дії цієї відстрочки.

Чи можна виїхати за кордон із бронюванням

У березні 2026 року для військовозобов’язаних чоловіків під час воєнного стану продовжують діяти обмеження на виїзд за кордон.

Для окремих категорій громадян процедура може бути спрощеною, однак сам факт наявності бронювання не дає автоматичного права на виїзд.

Реклама

Кожен випадок перевіряється індивідуально, а для перетину кордону потрібно дотримуватися загальних правил, погоджених із Міноборони та Держприкордонслужбою.

Раніше ми розповідали, що в «Резерв+» з’явилася відмітка «ВОС 999». Читайте, що це означає.