Проспорт
7
1 хв

"Галатасарай" вдруге за сезон обіграв "Ліверпуль" у Лізі чемпіонів

Стамбульський клуб на домашній арені здолав мерсисайдців у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Галатасарай"

"Галатасарай" / © Associated Press

"Галатасарай" переміг "Ліверпуль" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ремс Парк" у Стамбулі завершився з рахунком 1:0.

Єдиний гол у цій зустрічі турецька команда забила вже на 7-й хвилині — Маріо Леміна замкнув скидання Віктора Осімхена після подачі з кутового.

Огляд матчу "Галатасарай" — "Ліверпуль"

Буде додано незабаром.

7
