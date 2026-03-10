- Дата публікації
"Галатасарай" вдруге за сезон обіграв "Ліверпуль" у Лізі чемпіонів
Стамбульський клуб на домашній арені здолав мерсисайдців у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
"Галатасарай" переміг "Ліверпуль" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Ремс Парк" у Стамбулі завершився з рахунком 1:0.
Єдиний гол у цій зустрічі турецька команда забила вже на 7-й хвилині — Маріо Леміна замкнув скидання Віктора Осімхена після подачі з кутового.
Огляд матчу "Галатасарай" — "Ліверпуль"
