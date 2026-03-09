ТСН у соціальних мережах

Проспорт
116
1 хв

ПСЖ — Челсі: де дивитися і прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Поєдинок відбудеться 11 березня в Парижі.

Максим Приходько
ПСЖ — "Челсі"

ПСЖ — "Челсі" / © Associated Press

У середу, 11 березня, французький ПСЖ прийме англійський "Челсі" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

"Челсі" посів шосте місце у загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів, напряму вийшовши до 1/8 фіналу.

ПСЖ закінчив 11-м основний раунд найпрестижнішого єврокубка та потрапив до стикових матчів плейоф, де пройшов "Монако" (3:2, 2:2).

Де дивитися матч ПСЖ — Челсі

В Україні поєдинок ПСЖ — "Челсі" у прямому ефірі ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогноз букмекерів на матч ПСЖ — Челсі

Фаворитом прийдешнього матчу букмекери вважають ПСЖ. На перемогу парижан можна поставити з коефіцієнтом 1,87. Нічия — 3,80. Виграш "Челсі" — 3,80.

На вихід команди українського захисника Іллі Забарного до чвертьфіналу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,66. Прохід лондонців до наступної стадії оцінений коефіцієнтом 2,10.

Матч-відповідь між "Челсі" та ПСЖ відбудеться у вівторок, 17 березня, на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом.

Переможець пари ПСЖ — "Челсі" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів зіграє з переможцем протистояння "Галатасарай" (Туреччина) — "Ліверпуль" (Англія).

Зазначимо, що "Челсі" та ПСЖ торік зустрічалися у фіналі Клубного чемпіонату світу-2025. Тоді лондонці розгромили парижан (3:0) і завоювали трофей.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.

116
