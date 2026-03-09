- Дата публікації
Ліга чемпіонів: розклад і результати матчів 1/8 фіналу
Дивіться календар і результати усіх поєдинків 1/8 фіналу найпрестижнішого єврокубка.
10/11 та 17/18 березня відбудуться матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
На цій стадії зіграють топ-8 команд основного етапу турніру та вісім переможців протистоянь стикового раунду плейоф.
Переможці двоматчевих протистоянь вийдуть до чвертьфіналу.
Розклад і результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Перші матчі
Вівторок, 10 березня
19:45 "Галатасарай" (Туреччина) — "Ліверпуль" (Англія)
22:00 "Аталанта" (Італія) — "Баварія" (Німеччина)
22:00 "Атлетіко" Мадрид (Іспанія) — "Тоттенгем" (Англія)
22:00 "Ньюкасл" (Англія) — "Барселона" (Іспанія)
Середа, 11 березня
19:45 "Баєр" (Німеччина) — "Арсенал" (Англія)
22:00 "Буде-Глімт" (Норвегія) — "Спортинг" (Португалія)
22:00 ПСЖ (Франція) — "Челсі" (Англія)
22:00 "Реал" Мадрид (Іспанія) — "Манчестер Сіті" (Англія)
Матчі-відповіді
Вівторок, 17 березня
19:45 "Спортинг" (Португалія) — "Буде-Глімт" (Норвегія)
22:00 "Арсенал" (Англія) — "Баєр" (Німеччина)
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) — "Реал" Мадрид
22:00 "Челсі" (Англія) — ПСЖ (Франція)
Середа, 18 березня
19:45 "Барселона" (Іспанія) — "Ньюкасл" (Англія)
22:00 "Баварія" (Німеччина) — "Аталанта" (Італія)
22:00 "Ліверпуль" (Англія) — "Галатасарай" (Туреччина)
22:00 "Тоттенгем" (Англія) — "Атлетіко" Мадрид (Іспанія)
Сітка плейоф Ліги чемпіонів
Фінал поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.
Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги чемпіонів став ПСЖ. У фіналі французький клуб розчавив міланський "Інтер" (5:0), вперше в історії вигравши найпрестижніший єврокубок.