У Києві чоловік посеред тунелю зупинив рух метро: що відомо (відео)

Рух поїздів на синій гілці метрополітену був паралізований через людину на коліях.

Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Чоловік у тунелі київського метро

Чоловік у тунелі київського метро / © фото з соцмереж

У метро Києва вранці 9 березня зупинили рух поїздів на синій гілці через людину на колії. Чоловік перебував посеред тунелю станції «Тараса Шевченка» і не хотів зійти з рейок.

ТСН.ua дізнався, що сталося вранці у підземці.

Як молодий чоловік потрапив до тунелю, наразі невідомо. Але його вчасно помітили та зупинили поїзд, який вже рухався в бік станції.

На кадрах, опублікованих у Мережі, видно, що з чоловіком розмовляють поліцейські і просять його вийти на перон станції, але чоловік на це не реагує.

«Встановлено, що порушнику 18 років, він психічно хворий. Довелося до нього спуститися і забрати його з колій. Наразі він вже не в тунелі, передаємо до бригади психологічної допомоги», — розповіли у поліції «Київського метрополітену».

Відповідно рух поїздів на синій гілці метрополітену відновлено.

До слова, у київському метро на станціях помітили мокрі плями та локальні протікання. У підземці та КМДА пояснили, що плями виникають через підйом ґрунтових вод під час опадів. Фахівці тримають ситуацію під контролем і усувають протікання в межах планових ремонтів. Пасажирам нічого не загрожує, рух поїздів безпечний, а відкриті технічні отвори на стелях (як на «Іподромі») потрібні для провітрювання та перевірки конструкцій.

