ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
Кількість переглядів
1275
Час на прочитання
5 хв

"Несолона сіль": чим насправді годують українців після втрати Соледара

Чому ми їмо сіль у 2,5 рази більше норми, звідки в нашому раціоні береться прихована сіль та чи дійсно безпечний закордонний продукт.

Автор публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
сіль, що купують українці

Експерт розповів, чим небезпечна сіль для українців і як хочуть обмежити її споживання

Через війну справжня сіль стала для українців дефіцитом. Росіяни захопили Соледар — головне місце видобутку солі в Україні, ще у січні 2023 року. І зараз нам доводиться споживати переважно імпортовану сіль. Саме тому дуже часто можна почути від дружини, яка варить борщ: «Щось ця сіль зовсім не солона!» або «Сходи-но у магазин, бо сіль швидко закінчилася».

Сіль і справді швидко закінчується, бо, за статистикою, українці її споживають дуже багато. У мережі шириться багато чуток про шкідливість імпорту та про те, що у пакунку з магазину ми приносимо не сіль, а щось несолоне та з різними домішками.

Чи так це насправді та чому українцям рекомендують споживати менше солі, дізнавався ТСН.ua.

Альтернативні джерела солі та європейські норми

За словами експертів, проблеми з власною сіллю в Україні є, бо її практично вже не виробляють. У зв’язку з окупацією росіянами Соледара Україна втратила найбільше підприємство з видобутку, яке раніше давало майже 90% соляних запасів.

«Зараз розвиваються альтернативні джерела солі, як харчового продукту. Видобуток є на Закарпатті у Солотвино, у Львівському регіоні — місто Дрогобич. Це частково перекриває потребу українців у солі. Крім того, додався імпорт з інших країн, наприклад, Єгипту, Туреччини та Румунії», — розповідає ТСН.ua Олег Рубан, заступник гендиректора ДП «Укрметртесстандарт», кандидат медичних наук, заслужений лікар України.

Він підкреслює, що, незважаючи на війну, Україна залишається найбільшим споживачем солі у Європі.

«Споживання солі українцями дуже високе — воно досягає 12,5 мг на людину. При потребі, яка визначена Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), у 5 мг. Маємо у 2,5 рази завищене споживання солі. Але це не означає, що українці їдять сіль ложками. Просто сіль споживається у нас не як безпосередньо харчовий продукт, а її забагато саме у інших продуктах харчування. Наприклад, у хлібові та хлібобулочних виробах, ковбасах, консервах та іншому», — каже Олег Рубан.

Новітні стандарти солі: заміна натрію на калій

Експерт додає, що для зменшення споживання солі в Україні розроблена програма, а також впроваджується система заміни натрію на калій. Таким чином новітні продукти стають більш корисними для здоров’я.

«На полицях магазинів з’являється сіль з магнієм, з заниженим натрієм, калієм, йодована та морська сіль, яка вважається більш якісною. Ймовірно, що тому ця сіль не така солона, як ми звикли. Але значної кризи з сіллю через війну у нас поки немає», — додає Рубан.

Ми поцікавились у експерта, як саме змусити українців споживати менше солі, адже її традиційно додають і в холодець, і до тарані, і до звичайного супу.

«Існує доказова база, що людина отримує свою дозу солі не з ложки, якою їсть, а саме від харчового продукту, у хлібові, макаронах, тих же чіпсах. Тому розроблена програма передусім стосується виробників продуктів харчування, вони мають замінити сіль. Замість звичної, додавати сіль з заниженим вмістом натрію та завищеним вмістом калію», — пояснює Олег Рубан.

Безпека та міфи про «крейду» в пачках солі

На думку експерта, сіль, яку ми купуємо у магазинах, цілком безпечна. Але він підкреслює, що громадяни мають уважно читати маркування.

«Сіль — це продукт харчування. Кожен такий товар проходить сертифікацію та випробування на вміст по показниках безпеки. Основна проблема для українців — це надмірне вживання солі. І вона стає фактично індикатором для серцево-судинних захворювань, порушення обмінних процесів у організмі. За висновком ВООЗ, надмірне вживання солі призводить до раптової смерті через гіпертонічні та серцево-судинні захворювання», — наголошує фахівець.

За словами Олега Рубана, українцям варто переглянути свої харчові звички.

«По показниках, які прораховані нашими європейськими партнерами, ми вживаємо сіль у 2,5 рази більше від норми і це реальна загроза для здоров’я наших людей. Можливо, так склалося за традиціями, що українці люблять посолити і помідора, і огірочок, і сало. Та й Україна славилася тим, що забезпечувала сіллю Європу і не тільки, бо її запаси у нас до війни були і є дійсно дуже великі», — зауважує Олег Рубан.

Щодо якості імпорту, на яку часто скаржаться споживачі (нібито сіль «не солона», надто груба або не кам’яніє через хімічні домішки), експерт заспокоює:

«Сіль, яка продається у наших магазинах безпечна, бо перед потраплянням на прилавок вона проходить ретельну перевірку на всі показники. По мікробіологічних показниках теж все добре. Були чутки, що нібито у солі є мікроби, але — це нонсенс, бо сіль дезінфікується і ніяких мікробів у ній не може бути. Також сіль перевіряється на надмірну кількості залишків, таких як радіонукліди, калій, магній, натрій та більш шкідливі речовин. Така сіль не допускається до продажу».

Поведінка покупця: на що звертати увагу в магазині

Олег Рубан радить покупцям не шукати очима знайому стару упаковку, а аналізувати склад продукту на маркуванні, звертати увагу на сорт, помел, де вона виготовлена або розфасована.

«Але найголовніше — у солі має буде підвищений вміст калію, і це вже доведено лікарями, а також з якомога меншим вмістом натрію. Тому потрібно уважно читати маркування на упаковці. Бо натрій негативно впливає на здоров’я, особливо на судини. Свого часу ширився міф про наявність крейди у солі, але це міф. Ми підняли дані за два роки, жодних відхилень у солі не було виявлено, окрім показників калію, натрію та марганцю. Вони були в нормі, але для здорової людини потрібно вживати: натрію — менше, калію та марганцю — більше. Також цілком безпечно та корисно вживати йодовану сіль», — підсумовує Олег Рубан.

Дата публікації
Кількість переглядів
1275
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie