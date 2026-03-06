Гороскоп / © Credits

Субота та неділя, 7 і 8 березня, — доволі небезпечний час, що загрожує різноманітними конфліктами, тому спілкуватися з тими, хто нам по-справжньому дорогий, бажано якнайменше. Якщо такої можливості немає, є сенс хоча б не торкатися тем, що можуть спричинити невдоволення одне одним.

Вчинивши необачно, можна потрапити в неприємну ситуацію і втратити те, що завойовувалося й здобувалося тривалий час, тому обережність — понад усе. Також велика ймовірність стати жертвою ошуканства — як з боку оточення чого можна уникнути, припинивши з ким-небудь спілкуватися, так і від самих себе, і тут протистояти небезпеці набагато складніше.

Бажання видати бажане за дійсне, постати в очах оточення не тими, хто ми є насправді, поставить нас у незручну ситуацію, вибратись із якої буде важко. Натомість залишаючись чесними не лише з іншими, а й із собою, можна буде зберегти й зміцнити свою репутацію, а, як наслідок, і становище в суспільстві.

Незважаючи на слова психологів про те, що здорова частка егоїзму не зашкодить, цими днями зосередженість винятково на власній персоні — категоричне табу. У такому разі буде створено енергетичну пастку, потрапивши до якої, ми опинимося на цілковитій самоті, бо абсолютно припинимо когось цікавити.

Кому пощастить у такий непростий, але цікавий час?

Овен

Овнам зірки дадуть рідкісний шанс піднятися на «вершину», яку вони давно, але, на жаль, до цього часу безуспішно штурмували. Незважаючи на вихідні, вона зовсім необов’язково стосуватиметься домашніх справ або особистого життя. Цілком можливо, що вдасться розв’язати питання, пов’язані з кар’єрою та фінансами, на які не варто шкодувати часу — у будні дні навряд чи складуться такі сприятливі умови для досягнення успіху, тож представникам знака не варто втрачати свій шанс.

Скорпіон

Скорпіони, мабуть, єдиний знак зодіаку, представникам якого в цей час можна призначати зустрічі з друзями і романтичні побачення. Будь-яке спілкування особистого характеру, особливо якщо воно має на меті серйозні дії — наприклад, ухвалення рішення про спільне життя або офіційне оформлення стосунків — мине успішно й закінчиться на взаємне задоволення. Головне — не квапити події та відпустити ситуацію, тоді вона й складеться максимально вдало.

Риби

Рибам не варто відмовлятися від зустрічі з діловими партнерами, незважаючи на те, що її призначено на один із вихідних днів. Неформальна атмосфера, у якій вона мине, дасть змогу легко, просто й швидко розв’язати питання — у будні дні на це пішло б кілька днів, а то й тижнів. Головне — не наполягати на своїй точці зору надто явно, тоді партнери зможуть дійти потрібного висновку самостійно. Що ж стосується представників знака, то їм залишиться тільки порадіти отриманому результату.

