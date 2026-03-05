Паралімпійські ігри-2026: все, що потрібно знати про змагання

Паралімпіада-2026 / © Associated Press

Реклама

Від 6 до 15 березня в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо відбудуться зимові Паралімпійські ігри-2026.

Ці змагання є аналогом Олімпійських ігор, але для людей з обмеженими фізичними можливостями.

На XIV зимовій Паралімпіаді розіграють 79 комплектів медалей у шести паралімпійських видах спорту — гірські лижі, лижні перегони, біатлон, сноубординг, хокей і керлінг.

Реклама

Скільки країн буде на Паралімпіаді-2026

На Паралімпійських іграх-2026 виступлять понад 600 параатлетів з рекордних 56 країн світу — ця зимова Паралімпіада повинна стати наймасовішою за всю історію.

Одразу п'ять країн вперше відправлять своїх спортсменів на зимові Ігри: Португалія, Сальвадор, Північна Македонія, Чорногорія та Гаїті.

На відміну від минулої зимової Паралімпіади, яка відбулася 2022 року в Пекіні, на Паралімпійських іграх-2026 знову будуть російські та білоруські спортсмени.

Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив шістьох російських і чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під прапорами своїх країн. Їм дозволили використовувати національну символіку та почути державний гімн на церемонії нагородження.

Реклама

Через це Україна вирішила повністю бойкотувати церемонію відкриття Паралімпіади-2026. На заході не буде ні українських параатлетів, ні посадових осіб. Також наша країна закликала інші держави долучитися до бойкоту.

Станом на зараз уже 15 країн заявили, що бойкотуватимуть церемонію відкриття Паралімпіади-2026 принаймні на рівні урядових осіб. Україну в цьому підтримали Польща, Чехія, Фінляндія, Латвія, Естонія, Нідерланди, Канада, Хорватія, Литва, Німеччина, Австрія, Румунія, Велика Британія та Франція.

Європейський Союз (ЄС) також наголосив на своїй позиції, враховуючи, що Паралімпіада-2026 відбувається в Італії, одній з його країн-членів. Спортивний комісар ЄС Гленн Мікаллеф заявив, що бойкотуватиме церемонію відкриття Паралімпйських ігор-2026.

Уряд Італії висловив незгоду з рішенням МПК допустити російських і білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх-2026 під національними прапорами, закликавши переглянути його.

Реклама

Однак у МПК відмовилися скасувати ганебне рішення, цинічно заявивши, що "немає законного способу не допустити Росію та Білорусь".

Хто представить Україну на Паралімпіаді-2026

Україна на Паралімпійських іграх-2026 виступить рекордним складом. Нашу країну представлять 35 спортсменів — 25 атлетів-паралімпійців та 10 спортсменів-гайдів.

"Синьо-жовті" боротимуться за медалі у чотирьох видах спорту: біатлоні, лижних перегонах, гірськолижному спорті та сноубордингу.

25 ліцензій — рекордний показник в історії України на зимових Паралімпійських іграх. Досі найбільше представництво "синьо-жовті" мали на Паралімпіаді-2014, коли країну представляли 23 атлети у трьох видах спорту.

Реклама

Склад збірної України на зимову Паралімпіаду-2026

Паралижні перегони і парабіатлон (з ураженнями опорно-рухового апарату): Григорій Вовчинський, Дмитро Середа, Сергій Романюк, Серафім Драгун, Олександр Алексик, Павло Баль, Василь Кравчук, Тарас Радь, Григорій Шимко, Ірина Буй, Людмила Ляшенко, Олександра Кононова, Богдана Конашук

Паралижні перегони і парабіатлон (з порушеннями зору): Олександр Казік, Анатолій Ковалевський, Ярослав Решетинський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський, Ігор Кравчук; Романа Любашева, Ілона Казік, Оксана Шишкова, Олександра Даниленко; спортсмени-лідери: Сергій Кучерявий, Дмитро Драгун, Артем Казарян, Олександр Мукшин, Олександр Ніконович, Андрій Доценко, Віталій Труш, Микита Стахурський, Дарина Ковальова, Анастасія Шабалдіна

Парагірськолижний спорт: Максим Гелюта

Парасноубординг: Владислав Хільченко

Реклама

Як Україна виступала на зимових Паралімпіадах

Для України це буде восьма в історії зимова Паралімпіада. Наша команда брала участь у семи Іграх і за цей час здобула 141 медаль: 38 золотих, 51 срібну та 52 бронзові.

На попередній зимовій Паралімпіаді-2022 збірна України посіла рекордно високе друге місце в медальному заліку. Наші параатлети завоювали 29 нагород: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.

На Іграх-2022 українці оновили одразу два історичні рекорди: за кількістю виграних нагород на одній зимовій Паралімпіаді, а також за кількістю золотих медалей.

Де дивитися Паралімпіаду-2026

В Україні офіційним транслятором зимових Паралімпійських ігор-2026 є Суспільне Мовлення.

Реклама

Дивитися трансляції змагань можна на місцевих каналах Суспільного, а також телеканалі, сайті та YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Зауважимо, що Суспільне відмовилося транслювати церемонію відкриття Паралімпіади-2026 на тлі бойкоту збірною України заходу через допущення російських і білоруських спортсменів під своїми прапорами.

Раніше повідомлялося, що МПК заборонив українським паралімпійцям використовувати форму з мапою України на Паралімпіаді-2026.