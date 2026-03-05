Біатлон: результати жіночої індивідуальної гонки на етапі Кубка світу в Контіолагті

Христина Дмитренко / © biathlon.com.ua

У четвер, 5 березня, сьомий етап Кубка світу з біатлону-2025/26 у фінському Контіолагті розпочався жіночою індивідуальною гонкою.

Україну в ній представляли п'ять біатлоністок: Христина Дмитренко, Анастасія Меркушина, Дарина Чалик, Юлія Джима і Олена Городна.

Найкращий результат серед українок показала Дмитренко, яка з однією хибою фінішувала на 34-й позиції.

Христина — єдина українка у заліковій зоні. Решта наших біатлоністок залишилися за межами топ-40.

Переможницею гонки стала шведка Ельвіра Еберг. Другою фінішувала її сестра Ганна Еберг, а замкнула трійку призерок словачка Пауліна Батовська-Фіалкова.

Кубок світу з біатлону: результати жіночої індивідуальної гонки в Контіолагті

1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+0+0+0) 41:46.4

2. Ганна Еберг (Швеція, 0+0+0+1) +41.3

3. Пауліна Батовська-Фіалкова (Словаччина, 0+1+0+0) +45.0

4. Тереза Воборнікова (Чехія, 0+0+0+0) +47.8

5. Марлен Фіхтнер (Німеччина, 0+0+0+0) +1:25.9

6. Анна Магнуссон (Швеція, 0+0+1+0) +1:50.4

...

34. Христина Дмитренко (Україна, 1+0+0+0) +4:35.0

42. Дарина Чалик (Україна, 0+0+0+2) +4:54.5

63. Анастасія Меркушина (Україна, 1+1+0+1) +6:03.2

70. Юлія Джима (Україна, 0+1+1+0) +6.23.8

73. Олена Городна (Україна, 0+1+1+1) +6:36.2

Додамо, що наступний старт на етапі в Контіолагті — чоловіча індивідуальна гонка — відбудеться у п'ятницю, 6 березня, о 18:10 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у ефірі наживо на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.