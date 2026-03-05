Гороскоп на 6 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли ми будемо тривожними і підозріливими

Пасуться коні / © Associated Press

Через це ми можемо брати на віру чужу думку, а отже, можемо стати легкою здобиччю як шахраїв, так і просто непорядних і недобросовісних людей. Головне — не дозволяти злим думкам посісти серйозне місце в голові, оскільки в цей час складуться всі умови для їх матеріалізації, що не найкращим чином відіб’ється на перебігу нашого життя.

Овен

Стикаючись з агресивністю людей, які вас оточують, не поспішайте відповідати їм аналогічним чином — щоб конфлікт не ввійшов у серйозну стадію, краще проігнорувати їхню недоброзичливу поведінку.

Телець

Цього дня представники вашого знака будуть красномовні й переконливі, як ніколи, тому, якщо вам необхідно схилити когось до своєї точки зору, скористайтеся для цього сприятливим часом.

Близнята

Не варто дослухатися до тих, хто наполегливо радитиме вам змінити свої принципи як у професії, так і в особистому житті: найімовірніше, вони переслідують корисливі цілі, думаючи про себе, а не про вас.

Рак

Події цього дня можуть стати переламним моментом — як у професійному, так і в особистому сенсі, особливо якщо вам вдасться визначити доленосні процеси і зробити з них правильні висновки.

Лев

Істина про те, що не можна досягати своїх цілей нечесним шляхом, постане перед вами, як то кажуть, на повен зріст — оточенню можуть не сподобатися ваші тактика і стратегія, що вони чітко дадуть вам зрозуміти.

Діва

Не варто змінювати свою точку зору на важливі для вас питання, навіть якщо в необхідності зробити це переконуватимуть вельми авторитетні й шановані вами люди — потрібно наполягати на своєму, незважаючи ні на що.

Терези

Перш ніж зважитися на серйозний вчинок, спробуйте не допустити спонтанності й прорахувати свої дії хоча б на кілька кроків наперед: потрібно приготуватися до найнесподіванішого розвитку подій.

Скорпіон

Поліпшити стосунки з людьми з оточення можна, роблячи їм добро: на підсвідомому рівні ми схильні довіряти не словам, нехай і дуже красивим, а справам — навіть якщо вони здадуться вам незначними.

Стрілець

Щоб не потрапити в цейтнот, який цілком імовірний у цей час, потрібно заздалегідь — найкраще, напередодні — скласти детальний план на день і не давати собі спуску, доки не будуть ретельно виконані всі його пункти.

Козоріг

Побачення, навіть якщо ви призначили його заздалегідь, необхідно відкласти — будь-яка незначна суперечка може несподівано перетворитися на серйозний конфлікт, врегулювати який виявиться, м’яко кажучи, непросто.

Водолій

День, коли настрій може зіпсувати будь-яка дрібниця, не кажучи вже про серйозні розмови з іншими — особливо недоброзичливо налаштованими — людьми, тож спілкування бажано звести до мінімуму.

Риби

Особливо гострою для представників знака сьогодні виявиться проблема вибору — шальки терезів, на яких розташуються різні варіанти важливої дилеми, тож ухвалити остаточне рішення дасть змогу інтуїція.

