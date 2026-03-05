ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

Як почистити гідромасажну ванну: експерти розповіли, як прибрати прихований бруд

Ось що потрібно зробити, щоб ваша ванна сяяла і була готова наступного разу, коли ви захочете розслабитися.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Гідромасажна ванна

Гідромасажна ванна / © Credits

Увімкнення форсунок у ванні може перетворити вашу ванну кімнату на розкішний спа-центр. Але перш ніж накласти маску на обличчя та увімкнути плейліст для релаксу, вам спочатку потрібно почистити ванну.

Видалення прихованого бруду з вашої гідромасажної ванни, ймовірно, є не найкращою частиною вашого домашнього спа-дня, проте ви точно будете втішені, що зробили це, перш ніж зануритися у воду.

Як це зробити, розповідає GoodHousekeeping.

Більшість гідромасажних ванн постачається з інструкціями щодо очищення від виробника, тож якщо можливо, дотримуйтеся цих вказівок. Якщо ж ви загубили інструкцію або не знаєте, як почистити таку ванну, скористайтеся цими порадами.

Ось усе, що, на думку професіоналів, потрібно знати про те, як почистити гідромасажну ванну.

Покрокова інструкція з чищення гідромасажної ванни

  1. Раз на місяць наповніть ванну гарячою водою, в яку додайте ¼ склянки порошкоподібного мийного засобу для посудомийної машини.

  2. Увімкніть струмені води на 10–15 хвилин, потім злийте її і знову наповніть холодною водою.

  3. Увімкніть струмені води ще на 10–15 хвилин і знову злийте воду.

  4. Якщо у вас жорстка вода, можна додати до неї оцет і повторити процес.

  5. Ніколи не змішуйте оцет з відбілювачем або іншими побутовими мийними засобами.

Як видалити плями з гідромасажної ванни

Гідрамасажні ванни можуть легко забруднитися мильним нальотом, оліями чи піною для ванн і навіть іржавою сантехнікою. Щоб видалити стійкі плями, змішайте пасту з харчової соди та перекису водню і дайте їй творити дива протягом 10 хвилин. Після того, як паста подіяла, просто витріть плями серветкою з мікрофібри.

Дата публікації
Кількість переглядів
37
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie