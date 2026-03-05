Як почистити гідромасажну ванну: експерти розповіли, як прибрати прихований бруд

Гідромасажна ванна / © Credits

Реклама

Увімкнення форсунок у ванні може перетворити вашу ванну кімнату на розкішний спа-центр. Але перш ніж накласти маску на обличчя та увімкнути плейліст для релаксу, вам спочатку потрібно почистити ванну.

Видалення прихованого бруду з вашої гідромасажної ванни, ймовірно, є не найкращою частиною вашого домашнього спа-дня, проте ви точно будете втішені, що зробили це, перш ніж зануритися у воду.

Як це зробити, розповідає GoodHousekeeping.

Реклама

Більшість гідромасажних ванн постачається з інструкціями щодо очищення від виробника, тож якщо можливо, дотримуйтеся цих вказівок. Якщо ж ви загубили інструкцію або не знаєте, як почистити таку ванну, скористайтеся цими порадами.

Ось усе, що, на думку професіоналів, потрібно знати про те, як почистити гідромасажну ванну.

Покрокова інструкція з чищення гідромасажної ванни

Раз на місяць наповніть ванну гарячою водою, в яку додайте ¼ склянки порошкоподібного мийного засобу для посудомийної машини. Увімкніть струмені води на 10–15 хвилин, потім злийте її і знову наповніть холодною водою. Увімкніть струмені води ще на 10–15 хвилин і знову злийте воду. Якщо у вас жорстка вода, можна додати до неї оцет і повторити процес. Ніколи не змішуйте оцет з відбілювачем або іншими побутовими мийними засобами.

Як видалити плями з гідромасажної ванни

Гідрамасажні ванни можуть легко забруднитися мильним нальотом, оліями чи піною для ванн і навіть іржавою сантехнікою. Щоб видалити стійкі плями, змішайте пасту з харчової соди та перекису водню і дайте їй творити дива протягом 10 хвилин. Після того, як паста подіяла, просто витріть плями серветкою з мікрофібри.