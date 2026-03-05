61-річна жінка залишилася в боргах після розриву заручин із молодим коханцем з Єгипту

Реклама

61-річна Жаклін Дюбе із Великої Британії зіткнулася з серйозними фінансовими проблемами після того, як розірвала заручини зі своїм 26-річним коханцем з Єгипту.

Про це пише LADbible.

Жінка розповіла, що закохалася в молодого чоловіка, з яким познайомилася через TikTok, і витратила на нього тисячі фунтів, перш ніж усвідомила, що стосунки можуть бути токсичними та непотрібними.

Знайомство через TikTok

Жаклін познайомилася з молодим чоловіком під час прямого ефіру TikTok разом із племінницею. Чоловік приєднався до групового дзвінка, назвав її «красивою», і Жаклін вирішила обмінятися номерами та продовжити спілкування через WhatsApp.

«Я подумала, що немає нічого поганого у тому, щоб спілкуватися з ним. Він сказав, що йому подобаються старші жінки, і відтоді ми почали листуватися декілька місяців», — розповіла Жаклін.

Вона познайомилася з його родиною онлайн, а чоловік навіть повідомив рідних, що планує одружитися з Жаклін, ще до того, як вони зустрілися особисто.

Перша поїздка до Єгипту

У вересні 2025 року Жаклін забронювала квиток на літак, щоб відвідати його та його родину на вісім днів. «Я відчувала його запах, ми лежали разом, обіймалися, слухали музику. Поцілунки ставали кращими, а секс — приємнішим. Всі члени його родини приїхали здалеку, щоб познайомитися зі мною», — згадує жінка.

Жаклін брала участь у прогулянках на човні та обідах із родиною коханого, часто оплачуючи ці розваги сама. Хоча спочатку вона почала сумніватися у своїх витратах, згодом відчувала, що їхні стосунки стають ближчими.

Освідчення та розрив заручин

Під час другої поїздки до Єгипту чоловік орендував лімузин, купив квіти, зустрів Жаклін і освідчився їй. Після цього вони почали планувати весілля.

Повернувшись до Великої Британії, Жаклін усвідомила, що витратила близько 4000 фунтів (близько 234 145 гривень) на молодшого коханця та його сім’ю. Стосунки почали псуватися після того, як вона порушила питання про фінансові витрати, і заручини були розірвані.

«Я відчула дивну прихильність після десяти років самотності, хотіла довести людям, що вони помилялися щодо нас, але тепер я в боргах і не можу оплатити рахунки. Коли я порушила тему грошей, все розвалилося», — розповіла жінка.

Жаклін Дюбе / © SWNS

Жаклін сказала, що тепер розуміє, «про що її попереджали люди». Вона додала: «Я думала, що він бачить мене такою, яка я є. Він казав, що кохає мене до нестями. Тепер я розумію, що не маю того, що думала, що маю».

Вона також зазначила: «Я запитую себе: «Чому я це зробила?». Не можна винити себе за те, кого кохаєш, але я звинувачую себе. Я ніколи не повинна була сідати на той літак».

Коли до молодого єгиптянина звернулися за коментарем, він сказав лише: «Ця жінка божевільна».

Жаклін тепер намагається впоратися з фінансовими проблемами і ділиться своєю історією, як застереження для інших: іноді кохання через соціальні мережі може коштувати дорого, особливо коли існує велика різниця у віці та очікуваннях.

