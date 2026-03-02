ТСН у соціальних мережах

Анастасія Приходько показалась в обіймах чоловіка-красеня та висловилась про їхнє справжнє кохання

Артистка вкрай рідко ділиться світлинами зі своїм коханим.

Валерія Сулима
Анастасія Приходько

Анастасія Приходько / © instagram.com/prykhodko_official

Українська співачка Анастасія Приходько замилувала рідкісною світлиною зі своїм чоловіком-красенем Олександром.

Артистка вкрай рідко ділиться їхніми спільними знімками. Проте цього разу знаменитість вирішила потішити шанувальників. У своєму Instagram виконавиця опублікувала кадр, що був зроблений у Києві. На фото усміхнена Анастасія Приходько позувала в обіймах чоловіка-красеня.

Також виконавиця висловилась про їхнє справжнє кохання. Артистка говорить, що стосунки партнерів зазвичай сповнені не лише приємними моментами, а й тяжкими. За словами Приходько, справжність почуттів вимірюється саме тим, як пара долає разом негаразди, але, попри все, залишається разом та продовжує кохати одне одного. Співачка зазначила, що кохання – це не про красу, а про чесність.

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official

Анастасія Приходько з чоловіком / © instagram.com/prykhodko_official

"Справжня любов - це не найкращі миті, а ті, що здолані разом. Любов - це не тільки коли добре. Не тільки сміх, обійми й теплі вечори. Це коли важко - а ви все одно разом. Коли болить - а ти не відпускаєш руку. Коли нерви на межі - але не тікаєш. Справжня любов - це пережити складні дні. Мовчати разом. Плакати разом. Триматись разом. Це не про ідеальних людей. Це про справжніх. Про тих, хто не здається, коли життя перевіряє на міцність. Бо любов - це не красиво. Любов - це чесно. І по-справжньому", - зазначила артистка.

