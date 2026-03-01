Василіса Фролова про ситуацію в Дубаї: "Бачила, як збивають ракету, чула понад 10 вибухів"

Василіса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

Українська телеведуча Василіса Фролова висловилась про ситуацію в Дубаї, який опинився під іранською атакою.

Знаменитість разом із родиною вже п'ятий рік мешкає в ОАЕ. Ведуча в ефірі каналу "Київ24.news" говорить, що ніхто не очікував такої ситуації. Зокрема, вона чула понад 10 вибухів у Дубаї та на власні очі бачила, як збивають ракети. Тим не менш, у місті немає масової паніки та евакуації. Хоча й радять всім залишатися в безпечних місцях. Також Василіса Фролова говорить, що немає жодної інформації про укриття. Та за словами знаменитості, їх значно більше цікавить, де розташовані американські військові бази, оскільки саме вони під прицілом.

"Масової евакуації й паніки немає. Але я чула вибухи і на власні очі бачила, як збивали ракету. Ми чули понад 10 вибухів. Ситуація дивна. Тут немає масової системи оповіщення щодо безпеки, щодо укриттів. Насправді, ми шукаємо, де розташовані американські бази, бо вони стріляють по них. Зранку почали стріляти по Абу-Дабі. Але на Дубаї вже було три хвилі, ми їх почули й побачили", - говорить ведуча.

Василіса Фролова / © instagram.com/vasyafrolova

Також Василіса Фролова зазначила, що хоч і паніки немає, проте пляжі порожні, а всі довкола тільки те й роблять, що говорять про обстріли. Окрім того, за словами ведучої, країна була не готова до такого розвитку подій.

"Країна дійсно була до цього не готова. Хоча внутрішнє відчуття, що Міністерство оборони впорається, воно є, бо країна сильна. Паніки нема, але пляжі порожні. Люди ходять, і всі розмовляють про бомби. Немає масового оповіщення, це головне", - додала ведуча.

