Дата публікації
Світ
Світ
245
245
2 хв
2 хв

Чому Росія не може допомогти Ірану: аналітики вказали на слабкість Путіна

Російський диктатор втрачає своїх союзників, але не втручається в ситуацію.

Анастасія Павленко
Володимир Путін

Володимир Путін / © Associated Press

Російське керівництво засудило удари США та Ізраїлю по Ірану, закликавши сторони негайно припинити бойові дії та повернутися до дипломатії. Однак реальна допомога Ірану з боку РФ обмежена через військові та економічні проблеми країни-агресора.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Обмежені ресурси Росії обумовлені її повномасштабною війною проти України. Росія не змогла допомогти Ірану під час ударів у червні 2025 року і зараз повторює шаблонні засудження. Більше того, РФ стала менш залежною від Ірану у військовому плані, перенісши частину імпортних потреб на внутрішнє виробництво та через співпрацю з Північною Кореєю», — йдеться у звіті.

На думку експертів, Кремль повинен збалансувати конкуруючі інтереси підтримки своїх відносин зі своїми союзниками, включаючи Іран, а також спроби перезавантажити відносини між США та Росією.

Як пояснюють аналітики Інституту вивчення війни, реакція Кремля на атаки США більше політична та риторична, ніж практична, і реального військового втручання в захист Ірану чекати не варто.

Ситуація в Ірані - як реагує РФ

Нагадаємо, Росія вимагає негайно повернути ситуацію навколо Ірану у русло політико-дипломатичного врегулювання.

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв засудив атаки по Ірану.

«Миротворець вкотре показав обличчя. Усі переговори з Іраном — операція прикриття. Ніхто у цьому й не сумнівався. Ніхто ні про що особливо не хотів домовлятися.Питання в тому, хто має більше терпіння, щоб дочекатися безславного кінця свого ворога. США якихось 249 років. Перська імперія була заснована понад 2500 років тому. Подивимося років через 100 років», — написав він.

Дата публікації
Кількість переглядів
245
