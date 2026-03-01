- Дата публікації
Світ
- 245
- 2 хв
Чому Росія не може допомогти Ірану: аналітики вказали на слабкість Путіна
Російський диктатор втрачає своїх союзників, але не втручається в ситуацію.
Російське керівництво засудило удари США та Ізраїлю по Ірану, закликавши сторони негайно припинити бойові дії та повернутися до дипломатії. Однак реальна допомога Ірану з боку РФ обмежена через військові та економічні проблеми країни-агресора.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
«Обмежені ресурси Росії обумовлені її повномасштабною війною проти України. Росія не змогла допомогти Ірану під час ударів у червні 2025 року і зараз повторює шаблонні засудження. Більше того, РФ стала менш залежною від Ірану у військовому плані, перенісши частину імпортних потреб на внутрішнє виробництво та через співпрацю з Північною Кореєю», — йдеться у звіті.
На думку експертів, Кремль повинен збалансувати конкуруючі інтереси підтримки своїх відносин зі своїми союзниками, включаючи Іран, а також спроби перезавантажити відносини між США та Росією.
Як пояснюють аналітики Інституту вивчення війни, реакція Кремля на атаки США більше політична та риторична, ніж практична, і реального військового втручання в захист Ірану чекати не варто.
Ситуація в Ірані - як реагує РФ
Нагадаємо, Росія вимагає негайно повернути ситуацію навколо Ірану у русло політико-дипломатичного врегулювання.
Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв засудив атаки по Ірану.
«Миротворець вкотре показав обличчя. Усі переговори з Іраном — операція прикриття. Ніхто у цьому й не сумнівався. Ніхто ні про що особливо не хотів домовлятися.Питання в тому, хто має більше терпіння, щоб дочекатися безславного кінця свого ворога. США якихось 249 років. Перська імперія була заснована понад 2500 років тому. Подивимося років через 100 років», — написав він.