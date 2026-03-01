- Дата публікації
Львівянка під час відпочинку на Мальдівах підхопила екзотичну хворобу
Під час відпочинку її покусали комарі, а репеленти, які вона мала із собою, закінчилися.
У 24-річної львів’янки, яка повернулася з відпочинку на Мальдівах, діагностували гарячку Денге. Пацієнтка перебувала на лікуванні у Львівській обласній інфекційній лікарні.
Як повідомила ZAXID.NET лікарка-інфекціоністка Ярина Чикайло, львів’янка звернулася зі скаргами на гіркоту в роті, підвищену температуру тіла, загальну слабкість, головний біль, біль у м’язах. Вона розповіла, що під час відпочинку на Мальдівах її покусали комарі.
Пацієнтка перебувала на лікуванні в інфекційній лікарні півтора тижня і її вже виписали додому.
Це другий випадок гарячки Денге на Львівщині за останні три місяці. Перший випадок було зафіксовано у листопаді 2025 року. До того часу хворих з таким діагнозом на Львівщині не було.
Чим небезпечна гарячка Денге
Гарячка Денге — гостра інфекційна хвороба.
Симптоми гарячки Денге:
гарячка
інтоксикація
біль у м’язах, суглобах
екзантема
лімфаденопатія
лейкопенія
інколи — геморагічний синдром
Майже 2,5% хворих на гарячку Денге помирає. Збудник хвороби — вірус роду Flavivirus. Джерелом інфекції є хворі люди, мавпи. Резервуаром інфекції є комарі роду Aedes та підроду Stegomyia.
Немовлята й маленькі діти є однією з груп ризику захворювання на Денге. Жінки мають більше шансів серйозно захворіти, ніж чоловіки. Гарячка Денге може бути небезпечною для життя у людей із хронічними недугами, такими як цукровий діабет і бронхіальна астма. Після перенесеного захворювання імунітет триває близько двох років, проте він генотипоспецифічний — можливі повторні захворювання навіть у той самий сезон (через 2–3 місяці) за рахунок зараження іншим генотипом вірусу.
Інкубаційний період триває 3–15 днів (частіше — від 5 до 7 днів). Захворювання зазвичай починається раптово: з’являються озноб, головний біль, сильний біль у спині, крижах, хребті, суглобах (особливо колінних). Саму гарячку спостерігають у всіх хворих, температура тіла швидко підвищується до 39–40°C.