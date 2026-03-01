Удари США та Ізраїлю по Ірану: експерт ВМС пояснив, що це означає для Путіна

Після подій навколо Ірану геополітичне коло союзників РФ звужується / © Associated Press

Військова операція США та Ізраїлю проти Ірану може мати стратегічні наслідки для Росії. На тлі цих подій у Кремлі дедалі більше замислюються над власною безпекою та подальшими кроками.

Про це сказав капітан 1 рангу запасу, заступник начальника штабу ВМС ЗСУ (2004–2020) Андрій Риженко в ефірі Radio NV.

За його словами, нинішня ситуація свідчить про поступове звуження геополітичного простору навколо інтересів Москви.

Очільник Кремля Володимир Путін, на думку експерта, розуміє, що має рятуватися, адже «кільце навколо стратегічних інтересів Росії за кордоном поступово звужується». Після подій в Сирії, де РФ втратила військово-морські бази, сталася Венесуела, яка також є критичним союзником Москви.

«А це і вплив на нафтовий світовий бізнес… Зараз — Іран», — зазначив Риженко.

Експерт нагадав, що Тегеран тривалий час підтримував тісні відносини з Москвою, включно з технологічною співпрацею. Зокрема, значна частина безпілотників типу «Шахед», які використовує РФ, була зібрана з машинокомплектів, переданих Іраном.

На його переконання, ослаблення Ірану означає для Кремля втрату не лише військового партнера, а й союзника в енергетичній сфері.

«Вони втрачають чергового свого, як військового партнера, так і партнера по клубу нафтових трейдерів, які могли диктувати ціни на ринку. Це дуже серйозна небезпека. Єдиний, хто зараз залишився у них більш-менш зі стабільних друзів — це Північна Корея», — зауважив він.

На думку Риженка, в умовах таких змін російське керівництво змушене переглядати свою стратегію та шукати способи мінімізувати ризики для власного режиму.

Союзники Путіна «сипляться»: що відомо про атаку по Ірану

Нагадаємо, наприкінці лютого США здійснили операцію «Епічна лють» проти іранських цілей. І, як зазначають експерти, 28 лютого американські військові вперше використали українську тактику застосування дронів.

Іран у відповідь завдав ударів по Ізраїлю та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи.

Також стало відомо про смерть верховного лідера Ірану. По комплексу, де перебував верховний лідер Ірану Алі Хаменеї, було скинуто 30 бомб.

На військову операцію США та Ізраїлю проти Ірану вже є реакція Пекіна. Там назвали атаку «неприйнятною» та попередили про загрозу масштабної дестабілізації всього Близького Сходу.

Раніше американський президент Дональд Трамп заборонив Венесуелі укладати нафтові угоди з Росією. І там відреагували.