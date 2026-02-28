Удари по Ірану: в країні закрили повітряний простір, зник Інтернет

Іран закрив повітряний простір / © Associated Press

Влада Ірану офіційно оголосила про повне закриття свого повітряного простору для всіх цивільних літаків. Це рішення було ухвалено негайно після серії авіаударів по Тегерану та інших стратегічних об’єктах країни.

Про це повідомляє Reuters.

За даними сервісів моніторингу польотів, небо над країною зараз повністю порожнє. Сервіси трекінгу польотів зафіксували відтік авіалайнерів з іранського неба безпосередньо в момент початку атаки.

Крім цього, в Ірані майже повне відключення Інтернету, рівень підключення знизився до 4% від нормального рівня.

США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану

Ізраїль уранці, 28 лютого, розпочав превентивні удари по об’єктах в Ірані та цілях «Хезболли» на півдні Лівану, водночас по всій країні запроваджено надзвичайний стан із жорсткими обмеженнями для цивільного населення.

За словами міністра оборони Ісраель Кац, удари мають на меті усунути загрози для Ізраїлю.

У країні заборонено освітню діяльність, масові зібрання та роботу, окрім життєво необхідних секторів, а повітряний простір закрито для цивільних рейсів.

Паралельно військові Цахал завдали ударів по інфраструктурі Хезболла, включно з пусковими позиціями та підземними шахтами, які використовувалися для підготовки атак на Ізраїль.

Сирени повітряної тривоги пролунали по всій країні, а громадянам надіслали попередження перебувати поблизу укриттів.

Президент США Дональд Трамп фактично підтвердив, що армія США спільно з армією Ізраїлю розпочала масштабну військову операцію в Ірані, мета якої — знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму.

Серед головних тез, які озвучив американський лідер: США знищать ракети Ірану та зрівняють його ракетну промисловість із землею. Також президент США заявив, що мета Вашингтону — захистити американський народ, знищивши загрози з боку іранського режиму.

«Ми збираємося знищити їхні військово-морські сили. Іран ніколи не отримає ядерну зброю», — зауважив глава Білого дому.

Зрештою атаку на Іран прокоментував прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу. Він заявив, що спільно з США вони розпочали «операцію, щоб усунути екзистенціальну загрозу, яку становить терористичний режим в Ірані».

«Він пролив нашу кров, убив багато американців і влаштував різанину проти власного народу. Цей убивчий терористичний режим не можна озброювати ядерною зброєю, яка дозволила б йому загрожувати всьому людству, — йдеться у заяві Нетаньягу. — Наші спільні дії створять умови, щоб хоробрий іранський народ міг взяти свою долю у власні руки».

Раніше західні ЗМІ писали, що велика війна США проти Ірану може розпочатись саме з атаки Ізраїлю, а згодом до операції можуть долучитись американці, які сконцентрували у регіоні значні військові сили.