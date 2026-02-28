США та Ізраїль атакують Іран: Медведєв відреагував і обізвав Трампа

Дмитро Медведєв / © Associated Press

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв вирішив прокоментувати атаки по Ірану, в той час, коли всі світові медіа про це пишуть від самого ранку. Навіть не дивно, що він став на захист Ірану, який допомагає РФ вбивати мирних українців, а також знищувати цілі міста.

У своєму дописі він цинічно накинувся на президента США і обізвав його «миротворцем».

«Миротворець вкотре показав обличчя. Усі переговори з Іраном — операція прикриття. Ніхто у цьому й не сумнівався. Ніхто ні про що особливо не хотів домовлятися.Питання в тому, хто має більше терпіння, щоб дочекатися безславного кінця свого ворога. США якихось 249 років. Перська імперія була заснована понад 2500 років тому. Подивимося років через 100 років», — написав він.

Удари США та Ізраїлю по Ірану

Ізраїльські військові завдали удару по території Ірану, у Тегерані пролунали вибухи, повідомила вранці 28 лютого Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

За даними ізраїльської сторони, «атака була раптовою». Одночасно з її початком ЦАХАЛ розіслав загальнонаціональне попередження із закликом до громадян залишатися поблизу захищених приміщень.

«Це превентивне повідомлення з метою підготувати населення до можливості запуску ракет у напрямку держави Ізраїль», — йдеться у заяві військових.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що спільна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану, розпочата 28 лютого, «створить умови для того, щоб відважний іранський народ узяв свою долю у власні руки».

«Настав час для всіх верств народу Ірану… скинути ярмо тиранії (режиму — ред.) та привести до влади вільний і миролюбний Іран», — зазначив ізраїльський прем’єр.

За словами ізраїльської сторони, операція відбувається у координації зі Сполученими Штатами. У Міністерстві оборони США повідомили, що вона має назву Operation Epic Fury («Операція „Епічна лють“).

Іранська влада на заяви Нетаньягу публічно поки що не відреагувала.

На тлі атаки Ізраїля та США по Ірану і відповіді Тегерана на неї вибухи чути і в інших країнах Близького Сходу, пише CNN. Зокрема ЗМІ повідомляють, що численні вибухи чули в Бахрейні, ОАЕ, Кувейті та Катарі, де розташовані американські бази.

У Бахрейні — ключовому союзнику США у Перській заотці — вже повідомили, що Іран атакував ракетами Сервісний центр П’ятого флоту ВМС США. Міністерство внутрішніх справ країни закликало громадян негайно переміститися до найближчого безпечного міста. Іранські ЗМІ також повідомили про удари по американській базі в Бахрейні.

Влада Ірану офіційно оголосила про повне закриття свого повітряного простору для всіх цивільних літаків. Це рішення було ухвалено негайно після серії авіаударів по Тегерану та інших стратегічних об’єктах країни.

За даними сервісів моніторингу польотів, небо над країною зараз повністю порожнє.