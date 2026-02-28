Трамп заявив про масштабну бойову операцію США в Ірані: деталі

Дональд Трамп. / © Associated Press

Сполучені Штати Америки розпочали масштабну військову операцію в Ірані. Мета — знищити загрозу з боку жорстокого іранського режиму.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп у відео, опублікованому в соціальних мережах.

«Наша мета — захистити американський народ, усунувши неминучі загрози з боку іранського режиму, жорстокої групи дуже жорстоких, жахливих людей», — сказав він.

Очільник Білого дому заявив, що «загрозлива діяльність» Ірану безпосередньо загрожує США, американським військам, базам за кордоном та союзникам Америки у всьому світі.

«Протягом 47 років іранський режим скандував „Смерть Америці“ та вів нескінченну кампанію кровопролиття та масових убивств, спрямованих проти Сполучених Штатів, наших військ та невинних людей у ​​багатьох, багатьох країнах», — заявив Трамп.

Трамп назвав мету атаки на Іран

Він назвав військову кампанію в Ірані «масштабною та тривалою», щоб запобігти «дуже злій, радикальній диктатурі», яка загрожує «основним інтересам національної безпеки» Штатів.

«Ми збираємося знищити їхні ракети та зрівняти їхню ракетну промисловість із землею», — наголосив він.

З його слів, Тегеран працює над відновленням ядерної програми після бомбардування його ядерних об’єктів, що сталися у червні.

«Вони відхилили всі можливості для досягнення своїх ядерних амбіцій, і ми більше не можемо цього терпіти», — сказав він.

Нагадаємо, зранку 28 лютого стало відомо, що Ізраїль розпочав атаку на Іран. Їх анонсував очільник ізраїльського Міноборони Ісраель Кац та назвав удари «превентивними». Попередньо, було уражено близько 30 цілей по всій країні. Зокрема, резиденцію президента Ірану та штаб-квартиру розвідки.

Водночас у ЗМІ з’явилася інформація про те, що атака Ізраїлю на Іран була спільною операцією зі США. Зокрема, The Times of Israel з посиланням на власні джерела повідомляє, що однією з цілей є іранський президентський комплекс аятоли Алі Хаменеї.

