Укрaїнa
Росіяни вдарили по залізничній станції: що відомо про наслідки

Залізниця.

Залізниця. / © unsplash.com

Вночі проти 28 лютого російська армія атакувала одну із залізничних станцій у Дніпропетровській області. Травмовано машиніста.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Внаслідок влучання безпілотника було пошкоджено електровоз. Машиніст отримав травми. Наразі його стан стабільний. Окрім того, після «прильоту» виникла пожежа. Займання вдалося ліквідувати.

«Росія вкотре намагалася вдарити по цивільній логістиці — інфраструктурі, яка щодня забезпечує рух поїздів, евакуацію людей та постачання по всій країні. Попри атаку, поїзди курсують за графіком», — наголосили в «УЗ».

