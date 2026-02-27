В одній з областей змінили тривалість комендантської години: що відомо

Комендантська година (ілюстартивне фото) / © ТСН.ua

На території Донецької області з сьогоднішнього дня, 27 лютого, суттєво розширили перелік населених пунктів, де запроваджується подовжена комендантська година. У цих зонах обмеження на пересування діятимуть щодня з 15:00 до 11:00.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Де запроваджено обмеження «15:00 — 11:00»

Згідно з документом, новий графік комендантської години поширюється на всі населені пункти таких громад:

Сіверська, Соледарська, Торецька, Званівська та Андріївська;

Лиманська, Костянтинівська, Іллінівська та Дружківська;

Покровська, Гродівська, Удачненська, Мирноградська та Шахівська.

Крім того, обмеження діятимуть у низці населених пунктів Святогірської, Миколаївської та Добропільської територіальних громад. Зокрема, до списку потрапили міста Святогірськ, Миколаївка, Добропілля, Білицьке та прилеглі до них села.

Правила для решти області

На тих територіях Донеччини, які не увійшли до вищезазначеного переліку, комендантська година залишається без змін і триватиме з 21:00 до 05:00.

«Закликаю всіх, хто залишається в області, дотримуватися встановлених правил!» — наголосив Вадим Філашкін у своєму зверненні до мешканців регіону.

Варто зауважити, що під час дії комендантської години заборонено перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи.

Комендантська година в Україні — останні новини

Нагадаємо, через надзвичайну ситуацію в енергетиці, люті морози та проблеми зі зв’язком, столична влада та сервіси перевезень пішли на безпрецедентний крок. Відтепер пересуватися містом на таксі можна цілодобово.

Також влада послабила дію коменданстької години. МВС України опублікувало нові правила пересування під час комендантської години. Тепер розширена кількість випадків, коли можна пересуватися під час комендантської години в регіонах, де оголошення надзвичайна ситуація в енергетиці.

Ці оновлені правила фактично не запровадили нічого принципово нового, а лише закріпили практику, яка вже давно діє в українських містах.