Графіки на всю добу: де і коли відключатимуть світло в Україні в останній день зими

Відключення світла в Україні в суботу, 28 лютого

У суботу, 28 лютого, українцям знову доведеться підлаштовуватися під суттєві обмеження електропостачання. Протягом усієї доби в більшості областей нашої країни діятимуть жорсткі графіки відключень світла.

Про це повідомляє «Укренерго».

Кого торкнуться нові обмеження

Заходи обмеження споживання електроенергії охоплять як побутових, так і промислових споживачів. Для населення застосовуватимуться звичні графіки погодинних відключень, водночас для промисловості та бізнесу протягом усієї доби діятимуть графіки обмеження потужності.

Головною причиною такого кроку енергетики називають важкі наслідки російських масованих ракетно-дронових атак на ключові енергооб’єкти нашої держави. Ворог продовжує тероризувати критичну інфраструктуру, тому об’єднана система потребує суттєвого розвантаження для стабільної та безпечної роботи.

Де шукати графіки

Фахівці компанії попереджають, що ситуація в енергосистемі залишається вкрай динамічною і може змінитися будь-якої миті. Точний час та обсяги застосування відключень за конкретною адресою споживачам радять дізнаватися на офіційних сайтах і сторінках обленерго у своєму регіоні.

Також графіки відключень для всіх черг публікують ЗМІ та місцева влада в соцмережах.

Енергетики наполегливо просять українців не вмикати потужні електроприлади одночасно після того, як світло повертається до осель. Це допоможе уникнути додаткового пікового навантаження на мережі та запобігти локальним аварійним ситуаціям.

«Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо!» — закликали в «Укренерго».

Нагадаємо, українці дедалі частіше скаржаться на аномально високі рахунки за електроенергію, які не зменшуються навіть попри те, що світла в оселях може не бути по 12–15 годин на добу. Сергій Коваленко розповів, звідки беруться великі суми у платіжках за світло.