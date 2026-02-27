Переповнений трамвай протаранив ресторан: загинув щонайменше один чоловік

У Мілані трамвай зійшов з рейок / © скриншот з відео

У самісінькому центрі італійського Мілана сталася масштабна смертельна аварія. Переповнений пасажирами трамвай маршруту №9 раптово зійшов з рейок, вилетів на тротуар і протаранив будівлю, внаслідок чого одна людина загинула, а ще щонайменше 39 зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Про це пише BBC Україна.

Як сталася трагедія

Інцидент трапився близько 16:00 за місцевим часом на жвавій вулиці Віале Вітторіо Венето. Пасажири розповіли, що раптом почули гучний шум з-під коліс, після чого трамвай різко з’їхав з колії, перетнув зустрічну смугу, зніс світлофор і на повній швидкості влетів у вітрину місцевого ресторану.

На момент аварії транспорт був вщент заповнений людьми. Від потужного удару пасажири розліталися по салону, багато хто опинився затиснутим під уламками понівечених конструкцій.

«Я подумав, що це був землетрус. Я сидів, а потім упав на підлогу разом з іншими пасажирами. Це було жахливо», — розповів один з потерпілих чоловіків.

Деталі розслідування та постраждалі

Як додає італійський телеканал Sky TG24, єдиною жертвою аварії став 60-річний місцевий житель. Він не був пасажиром — чоловік просто йшов тротуаром і опинився під колесами некерованої багатотонної машини. Серед 39 поранених переважна більшість — пасажири: один постраждалий наразі перебуває у критичному стані, шестеро дістали травми середньої тяжкості, а решта обійшлася легкими ушкодженнями та шоком.

Місцева прокуратура вже відкрила справу за статтею про ненавмисне вбивство. Слідчі попередньо встановили, що водій міг перевищити швидкість перед перехрестям із вулицею Ладзаретто. Саме там розташована стрілка для повороту ліворуч: трамвай, який мав їхати прямо, на швидкості несподівано «схопив» поворот і злетів з рейок.

Цікаво, що сам транспортний засіб — це новий сучасний трамвай виробництва швейцарської компанії Stadler. За інформацією місцевої влади, він вийшов на цей маршрут лише кілька тижнів тому. Мер Мілана Джузеппе Сала особисто прибув на місце події, де зараз рятувальники розгорнули намети цивільного захисту для допомоги потерпілим.

