Переполненный трамвай протаранил ресторан: погиб по меньшей мере один человек

В Милане трамвай сошел с рельсов / © скриншот с видео

В самом центре итальянского Милана произошла масштабная смертельная авария . Переполненный пассажирами трамвай маршрута №9 внезапно сошел с рельсов, вылетел на тротуар и протаранил здание, в результате чего один человек погиб, а еще по меньшей мере 39 получили ранения разной степени тяжести.

Об этом пишет BBC Украина.

Как произошла трагедия

Инцидент произошел около 16:00 по местному времени на оживленной улице Виале Витторио Венето. Пассажиры рассказали, что вдруг услышали шум из-под колес, после чего трамвай резко съехал с пути, пересек встречную полосу, снес светофор и на полной скорости влетел в витрину местного ресторана.

На момент аварии транспорт был полностью заполнен людьми. От мощного удара пассажиры разлетались по салону, многие оказались зажатыми под обломками изуродованных конструкций.

«Я подумал, что это было землетрясение. Я сидел, потом упал на пол вместе с другими пассажирами. Это было ужасно», – рассказал один из пострадавших мужчин.

Подробности расследования и пострадавшие

Как добавляет итальянский телеканал Sky TG24, единственной жертвой аварии стал 60-летний местный житель. Он не был пассажиром — мужчина просто шел по тротуару и оказался под колесами неуправляемой многотонной машины. Среди 39 раненых подавляющее большинство — пассажиры: один пострадавший находится в критическом состоянии, шестеро получили травмы средней тяжести, а остальные отделались легкими повреждениями и шоком.

Местная прокуратура уже открыла дело по статье о непреднамеренном убийстве. Следователи предварительно установили, что водитель мог превысить скорость перед перекрестком с улицей Ладзаретто. Именно там расположена стрелка для поворота налево: трамвай, который должен был ехать прямо, на скорости неожиданно «схватил» поворот и взлетел с рельсов.

Интересно, что само транспортное средство – это новый современный трамвай производства швейцарской компании Stadler. По информации местных властей, он вышел на этот маршрут всего несколько недель назад. Мэр Милана Джузеппе Сала лично прибыл на место происшествия, где спасатели развернули палатки гражданской защиты для помощи пострадавшим.

Напомним, во Львове суд избрал меру пресечения работнику прокуратуры, подозреваемому в совершении смертельного ДТП. Трагедия унесла жизнь 14-летней девушки , а ее брат получил травмы.