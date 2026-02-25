Школьный автобус с 15 детьми слетел в кювет на Полтавщине: есть пострадавшие

Школьный автобус, который попал в ДТП на Полтавщине / © Полиция полтавской области

Вблизи села Черняковка Полтавской области школьный автобус, в котором находились 15 детей и трое взрослых, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии трое учеников получили травмы и были госпитализированы.

Об этом сообщила полиция Полтавской области.

Правоохранители выясняют детали аварии с участием школьного автобуса. ДТП произошло 25 февраля около 08:30 вблизи села Черняковка Чутовской территориальной громады. По предварительным данным, транспортное средство съехало в кювет, после чего врезалось в дерево.

В момент аварии в автобусе находились водитель, 15 детей разного возраста, двое педагогов и один работник учебного заведения.

Предварительно известно, что трое школьников получили травмы — это восьмилетний мальчик и двое 14-летних девушек. Их доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи.

По факту аварии следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшем средней тяжести телесное повреждение.

Причины и обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.

К слову, ранее на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП: столкнулись школьный автобус «ЗАЗ» и Volkswagen Transporter. В результате аварии погибли двое мужчин из микроавтобуса. Еще семь человек из автобуса, в том числе один ребенок, получили травмы и были госпитализированы.