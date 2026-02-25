- Дата публикации
Школьный автобус с 15 детьми слетел в кювет на Полтавщине: есть пострадавшие
Среди травмированных в аварии со школьным автобусом — восьмилетний мальчик и две четырнадцатилетние девушки.
Вблизи села Черняковка Полтавской области школьный автобус, в котором находились 15 детей и трое взрослых, съехал в кювет и врезался в дерево. В результате аварии трое учеников получили травмы и были госпитализированы.
Об этом сообщила полиция Полтавской области.
Правоохранители выясняют детали аварии с участием школьного автобуса. ДТП произошло 25 февраля около 08:30 вблизи села Черняковка Чутовской территориальной громады. По предварительным данным, транспортное средство съехало в кювет, после чего врезалось в дерево.
В момент аварии в автобусе находились водитель, 15 детей разного возраста, двое педагогов и один работник учебного заведения.
Предварительно известно, что трое школьников получили травмы — это восьмилетний мальчик и двое 14-летних девушек. Их доставили в медицинское учреждение для обследования и оказания помощи.
По факту аварии следователи решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта, повлекшем средней тяжести телесное повреждение.
Причины и обстоятельства ДТП выясняет следственно-оперативная группа.
К слову, ранее на Днепропетровщине произошло смертельное ДТП: столкнулись школьный автобус «ЗАЗ» и Volkswagen Transporter. В результате аварии погибли двое мужчин из микроавтобуса. Еще семь человек из автобуса, в том числе один ребенок, получили травмы и были госпитализированы.