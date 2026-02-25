- Дата публікації
Шкільний автобус з 15 дітьми злетів у кювет на Полтавщині: є постраждалі
Серед травмованих в аварії зі шкільним автобусом — восьмирічний хлопчик та дві чотирнадцятирічні дівчини.
Поблизу села Черняківка Полтавської області шкільний автобус, у якому перебували 15 дітей та троє дорослих, з’їхав у кювет і врізався в дерево. Внаслідок аварії троє учнів отримали травми та були госпіталізовані.
Про це повідомила поліція Полтавської області.
Правоохоронці з’ясовують деталі аварії за участі шкільного автобуса. ДТП сталася 25 лютого близько 08:30 поблизу села Черняківка Чутівської територіальної громади. За попередніми даними, транспортний з’їхав у кювет, після чого врізався в дерево.
У момент аварії в автобусі перебували водій, 15 дітей різного віку, двоє педагогів та один працівник навчального закладу.
Попередньо відомо, що троє школярів зазнали травм — це восьмирічний хлопчик і двоє 14-річних дівчат. Їх доправили до медичного закладу для обстеження та надання допомоги.
За фактом аварії слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Причини та обставини ДТП з’ясовує слідчо-оперативна група.
