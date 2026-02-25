РФ заявила про "ядерну бомбу" для України: Китай зробив несподівану заяву

Прапор Китаю / © Associated Press

Реклама

Росія заявила, що Велика Британія та Франція нібито намагаються передати Україну ядерну зброю або «брудні» ядерні бомби. Китай не має інформації про це.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, повідомило видання Global Times.

За її словами, Пекін «не має відповідної інформації». Водночас КНР наполягає на тому, що ядерна зброя не може бути використана.

Реклама

«Китай принципово завжди наполягав на тому, що ядерна зброя не може бути використана, і ядерна війна не повинна вестися. Міжнародні зобов’язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї мають бути сумлінно дотримані», — сказала речниця китайського МЗС.

Нова ядерна риторика Росії

Російська Служба зовнішньої розвідки заявила про те, що начебто Велика Британія та Франція намагаються таємно надати Україні ядерну зброю. Втім, традиційно жодних доказів у Москві не надали. Лондон заперечив ці закиди Москви.

Натомість заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив застосувати будь-яку ядерну зброю проти України та навіть проти тих країн, які нададуть Києву таке озброєння.

Своєю чергою помічник президента-диктатора РФ Юрій Ушаков водночас заявив, що Москва анонсує переговори зі США через міфічну ядерну зброю України. Мовляв, ці плани вплинуть на позицію країни-агресорки у процесі мирного врегулювання у війні.

Реклама

Український президент Володимир Зеленський відреагував на такі заяви Москви. За його словами, ця риторика Кремля не нова і використовується як інструмент політичного тиску. Він також наголосив, що в Україні немає ядерної зброї, і це добре відомо міжнародній спільноті.