РФ знову лякає «брудною бомбою» і «ядеркою»: що стоїть за новою істерикою Кремля

Ядерна зброя.

Днями Кремль та російські чиновники зосередилися на безпідставному твердженні Служби зовнішньої розвідки, що нібито Велика Британія і Франція намагаються передати Україні «брудну бомбу» або ядерну зброю. Москва вкотре прагне посилити риторику щодо ядерної ескалації.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

В РФ у традиційній манері заговорили про нібито загрозу власні безпеці та назвали такі дії «неприйнятними». Зокрема, прихвостень господаря Кремля, очільник Радбезу Дмитро Медведєв заявив, що країна-агресорка повинна застосувати ядерну зброю проти українських цілей та, «за необхідності», проти «держав-постачальників», які «є співучасниками» розв’язання ядерного конфлікту з Росією. Водночас в ISW продовжують оцінювати, що використання РФ ядерної зброї залишається малоймовірним.

Ядерна риторика Росії

Кремль використовує заяви своєї служби розвідки, щоб виправдати війну, яка зараз триває довше, ніж участь Радянського Союзу у Другій світовій війні. Водночас повномасштабне вторгнення за чотири роки не виправдало жодної з цілей «фюрера» Володимира Путіна.

Аналітики зауважують, що Кремль вимагав нейтралітету України — під яким він насправді має на увазі проросійський — від початку повномасштабного вторгнення 2022-го і виправдовував свою війну як необхідну для усунення загрози, яку Україна та НАТО нібито становлять для Росії.

«Схоже, що Кремль зараз використовує безпідставні заяви СЗР щодо ядерних прагнень України у 2022 році, щоб підкріпити постфактум виправдання РФ дорогої та невдалої війни. Усі спроби сфабрикувати нові виправдання для війни чотири роки тому свідчать про стурбованість Кремля тим, що його меседжі не мають достатнього впливу на російське населення, щоб виправдати тривалі втрати та економічну шкоду, яких продовження досягнення максималістських цілей народу Росії», — йдеться у звіті.

Росія також використовує заяву СВР як привід для погроз Великої Британії та Франції потенційними ядерними ударами, ймовірно, для того, щоб зірвати поточні дискусії щодо гарантій безпеки Заходу для України.

Американські аналітики акцентують на тому, що російська армія завдає інтенсивних ударів по українській інфраструктурі ядерної енергетики, неодноразово атакуючи АЕС та інфраструктуру, яка їх підтримує. Такі обстріли ризикують спричинити радіологічний інцидент.

«Росія може навмисно чи ненавмисно спричинити інцидент, а потім звинуватити Україну у використанні ядерної або радіологічної зброї», — підсумували в ISW.

Окрім того, заява про СВР також є частиною ширших зусиль Кремля щодо виправдання майбутніх обмежених примусових резервних закликів, які, ймовірно, будуть дуже непопулярними всередині країни-агресорки.

Нагадаємо, 23 лютого у відеозверненні з нагоди дня захисника вітчизни в Росії Володимир Путін заявив, що «ядерка» - пріоритет Кремля. Мовляв, саме модернізація «тріади» «гарантує безпеку Росії та забезпечує ефективне стратегічне стримування і баланс сил у світі».

Окрім того, під час засідання колегії ФСБ Путін заговорив про "підготовку вибухів" газопроводів у Чорному морі. Втім, він вбачає винних не в Москві та навіть говорить про ймовірні «диверсії».

Своєю чергою, заступник голови Ради безпеки Дмитро Медведєв «вибухнув» погрозами щодо України та Заходу. Приводом до цього стала вигадка російської розвідки про начебто підготовку Великої Британії та Франції до передавання Україні ядерних компонентів.