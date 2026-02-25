Країни ЄС можуть ввести війська в Україну, але все залежить від одного рішення – The Telegraph

Миротворці НАТО / © ТСН.ua

Європейські країни можуть направити свої війська в Україну в межах миротворчої місії, однак це залежить від ключової умови.

За інформацією The Telegraph, дедалі більше союзників визнають, що реалізація такого плану потребуватиме згоди Кремля.

Умовою є позиція Росії

Як повідомляють джерела видання в дипломатичних та оборонних колах, країни так званої “Коаліції охочих” у приватних розмовах зазначають, що готові брати участь у місії лише за умови погодження з боку президента РФ Володимира Путіна.

Фактично це означає, що англо-французький план щодо контролю за можливим режимом припинення вогню може залежати від рішення Москви. Співрозмовники попереджають, що без згоди Кремля будь-які європейські сили можуть бути оголошені Росією законною військовою ціллю.

Переговори залишаються у глухому куті

Тема безпекових гарантій стала одним із головних каменів спотикання у переговорах між Києвом і Москвою. Росія, зокрема, не відмовляється від вимог щодо територій на сході України.

На тлі четвертої річниці повномасштабного вторгнення президент України Володимир Зеленський приймав у Києві європейських лідерів та брав участь у засіданні “Коаліції охочих”, яку очолюють прем’єр Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон.

План гарантій безпеки

Велика Британія та Франція заявили про готовність розмістити війська та озброєння для стримування Росії після завершення війни. До ініціативи долучилися щонайменше 26 країн, серед яких держави ЄС, Туреччина, Норвегія та Ісландія.

Йдеться про сили стримування, захист повітряного та морського простору України, а також підтримку з боку США у сфері розвідки й логістики. Однак питання розгортання військ наразі залишається гіпотетичним через категоричні заперечення Москви.

Санкції та політичні розбіжності

У спільній заяві союзники пообіцяли посилити економічний тиск на Росію. Велика Британія вже оголосила про найбільший пакет санкцій від початку війни.

Водночас у ЄС зберігаються розбіжності: Угорщина заблокувала новий пакет санкцій і фінансову допомогу Україні, заявивши про небажання надавати кошти чи військових.

Реакція НАТО та союзників

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що Україні необхідно забезпечити стабільну військову, фінансову та гуманітарну підтримку.

Колишній прем’єр Британії Борис Джонсон заявив, що союзники повинні посилити тиск на Кремль, адже наразі, за його словами, Росія не демонструє готовності до реального миру.

На цьому тлі питання введення європейських військ залишається відкритим, а майбутні гарантії безпеки для України можуть стати ключовим фактором завершення війни.

Нагадаємо, днями Велика Британія оголосила про новий пакет військової, гуманітарної та енергетичної допомоги Україні, а також продовжує підготовку до можливого розміщення свого військового контингенту після завершення війни.