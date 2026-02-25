Примушувала свою трирічну доньку зніматися в порно: на Волині затримали матір трьох дітей

Слідчі дії / Фото: Волинська обласна прокуратура

У Волинській області правоохоронці викрили 29-річну жительку Луцька, яку підозрюють у виготовленні та збуті дитячої порнографії. За даними прокуратури, жінка примушувала до участі у створенні таких матеріалів власну трирічну доньку.

Про це повідомила Волинська обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка, яка є матір’ю трьох малолітніх дітей, знімала відео порнографічного характеру та розповсюджувала їх.

«Провівши контроль за вчиненням злочину, правоохоронці затримали жінку у процесуальному порядку. Їй повідомлено про підозру у виготовленні, зберіганні, збуті та примушуванні малолітньої до участі у створенні дитячої порнографії (ч. 4 ст. 301-1 КК України)», — йдеться в повідомленні.

Усіх дітей вилучено з родини та влаштовано до притулку. У прокуратурі зазначили, що наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

«Слідчі дії за участі малолітньої в кримінальному провадженні відбуваються з дотриманням усіх вимог законодавства про правосуддя, дружнє до дитини, щоб не допустити повторного травмування», — додали в прокуратурі.

Водночас у відомстві зазначили, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, на Хмельниччині постане перед судом 46-річний мешканець Кам’янця-Подільського, якого звинувачують у систематичному сексуальному насильстві над своєю падчеркою. Жахливі злочини тривали сім років — від того моменту, як дівчинці виповнилося лише п’ять.