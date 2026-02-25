Без шансів на перемогу: Путін розуміє, що генерали брешуть, але продовжує війну — The Guardian

Війна Путіна

Попри тиск на фронті й удари по енергетиці, Україна зберігає волю до боротьби. Натомість Росія загрузла у війні на виснаження й не змогла захопити жодного великого міста після Авдіївки.

Про це пише професор міжнародних відносин Міського коледжу Нью-Йорка та старший науковий співробітник Інституту досліджень війни і миру імені Зальцмана Колумбійського університету Раджан Менон у колонці для The Guardian.

Україна вистояла попри невтішні прогнози

Як пише Менон, чимало експертів очікували поразки України протягом кількох днів. Населення Росії більше ніж утричі перевищує населення України, її ВВП приблизно в 10 разів вищий, її армія набагато чисельніше, як і арсенал танків, артилерії, ракет та військових літаків.

«Керівництво Росії, включаючи Путіна, очікувало капітуляції українців, можливо, навіть привітання російських військ. Розвідка США та Великої Британії передбачила війну заздалегідь, але також прогнозувала швидку перемогу Росії», — написав фахівець.

Міцний моральний дух України є однією з причин, чому вона спростовує ранні прогнози кінця світу. Ба більше, Росія зазнала на війні катастрофічних втрат: 1,2 мільйона, включаючи 219 000 смертей, підтверджених некрологами та спадковими записами. За деякими оцінками, загальна кількість загиблих становить 325 000. Геолокаційні підрахунки показують, що приблизно 24 000 одиниць російської техніки було знищено, пошкоджено, покинуто або захоплено. Ніхто не очікував таких цифр, найменше Путін.

Жорстка зима та удари по енергетиці

Українські мирні жителі також вистояли в умовах жахливих труднощів. Протягом зим 2022–2023 років Росія неодноразово завдавала ударів по електромережі України, позбавляючи мільйони людей світла, тепла і навіть води. Зима 2025-2026 була набагато гіршою. Росія запускала тисячі безпілотників і ракет для ударів по містах та електростанціях. Україна навіть близько не має достатньої кількості систем протиракетної оборони для захисту цих цілей.

«Однак будь-який відвідувач України почує певний варіант цього вислову: „У нас немає іншого вибору, окрім як воювати, якщо ми хочемо вижити“, — пояснив Менон.

Українські безпілотники на полі бою

На полі бою українські безпілотники завадили російським генералам вести ту війну, якій вони віддають перевагу — зосереджувати бронетанкові та механізовані бригади для прориву ліній противника та розгортати піхоту для захоплення та утримання території. За словами Менона, у цій війні, де домінують безпілотники, маневреність є самогубною. Росія опинилася у пастці війни на виснаження, додає він, але це має двосторонній характер: Україна також не може зосередити сили для проривів.

«Російські командири адаптувалися та імпровізували. Вони відправляють невелику кількість піхотинців, що пішли з кінних воріт, для проникнення на українські лінії, створення плацдармів та перевезення постачання за допомогою легкових автомобілів, мотоциклів — навіть ослів та коней — щоб обмежити втрати бронетехніки. Україна, завдяки винахідливим технічно підкованим цивільним особам, які часто використовують імпровізовані споруди, має якісну перевагу в безпілотниках. Ці знання мають значення: ця зброя є причиною 60-70% втрат у цій війні», — відзначив експерт.

У матеріалі підкреслюється, що Україна невпинно використовує дрони та все частіше ракети вітчизняного виробництва — модифіковану протикорабельну ракету «Довгий Нептун» та моделі «Фламінго» — для ударів по віддалених російських командних пунктах, аеродромах та складах боєприпасів. Щонайменше один раз уражено кожен другий нафтопереробний завод РФ, і це скоротило їхні потужності. Деякі регіони країни зіткнулися з дефіцитом бензину, довгими чергами та зростанням цін. Глибокі удари України також порушили російську логістику.

«Морські дрони та протикорабельні ракети України тримали Чорноморський флот Росії на відстані. Від моменту потоплення свого флагманського корабля „Москва“ 14 квітня 2022 року Україна потопила близько двох десятків кораблів, що змусило російський флот перенести свою штаб-квартиру з Севастополя — в анексованому Криму — до Новоросійська на східному узбережжі Чорного моря», — наголосив науковець.

Росія не взяла жодного великого міста

Експерт зауважив, що російські війська не змогли використати свою чисельну перевагу для захоплення території з такими ж темпами, як 2022 року. Примітно, що Україна повернула собі значну частину цієї землі до кінця року. Від 2024 року, особливо в ключових наступальних операціях, таких як атаки на Покровськ і Мирноград, максимальні середньодобові територіальні здобутки Росії становили 70 метрів, а минулого року її щомісячні втрати становили в середньому майже 35 000 осіб.

«Від моменту взяття Авдіївки у лютому 2024 року Росія не захоплювала жодного великого міста до цього лютого та отримала лише 1,5% території України. Щоб анексувати решту Донбасу, вона повинна прорвати оборонні укріплення та взяти штурмом велику агломерацію Слов’янськ, Краматорськ та Костянтинівка», — зазначив професор.

Путін розуміє, що генерали брешуть про досягнення

Західні аналітики констатували, що набагато більше населення Росії гарантує велику кількість людських ресурсів. РФ дедалі частіше вербує іноземних найманців (тисячі північнокорейців, а також африканців, кубинців, центральноазіатців, індійців та непальців). Всупереч посиленню економічного тиску, Москва виплачує солдатам щедрі бонуси та зарплати за вступ на службу.

Як визнає Менон, РФ все ще не програла цю війну, а її економіка не руйнується. Вона все ще має достатню вогневу міць. Однак, результати її армії були хаотичними, незважаючи на призупинення Дональдом Трампом прямої військової допомоги Києву. Це може пояснити нову пропозицію Путіна. Він послідовно визначав перемогу як завоювання чотирьох областей: Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської. Наразі Росія повністю контролює лише Луганськ. Тепер він пропонує угоду — за умови, що Україна передасть решту Донецька.

«Хоча Путін нещодавно вихвалявся, мовляв, „наші війська просуваються вздовж усієї лінії зіткнення“, він, можливо, усвідомлює, що повідомлення його генералів про „звільнення“ Куп’янська (у Харківській області) та захоплення територій Запоріжжя є вигадкою. Так само західні повідомлення про те, що Україна нещодавно вибила російські війська з частин Запорізької та Дніпропетровської областей, припускають точність заяв російських командирів про те, що вони контролювали ці місця», — зауважує аналітик.

Попри обурення Трампа, додає він, президент України Володимир Зеленський відкидає політичне врегулювання, що включає передавання Путіну території, яку його армія не змогла захопити. Опитування показують, що, хоча й виснажені війною, 75% українців дотримуються ідентичної позиції

Війна в Україні — останні новини

Раніше Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ у війні проти України. Так, від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 1 262 490 солдатів Російської Федерації. Також відомо, що за минулу добу ліквідовано ще 1070 військових.

Як повідомляли у Міноборони, Україна має новий амбітний план війни, що складається з трьох стратегічних цілей для досягнення миру:

