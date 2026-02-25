США намагалися викреслити територіальну цілісність України з резолюції ООН: подробиці скандалу

ООН / © unsplash.com

Реклама

Четверта річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну ознаменувалася не лише масовими мітингами солідарності, а й несподіваним дипломатичним протистоянням у Нью-Йорку. Сполучені Штати вперше відкрито виступили проти ключових пунктів української резолюції в ООН, намагаючись прибрати згадки про територіальну цілісність. Проте американський «маневр» зазнав фіаско.

Подробиці з епіцентру подій розповіла кореспондентка ТСН Ольга Кошеленко.

Заява США за 15 хвилин до засідання

Про намір делегації США викреслити з української резолюції пункти про повагу до територіальної цілісності та справедливий мир стало відомо буквально за лічені хвилини до початку голосування. Американські дипломати пояснили це тим, що такі жорсткі формулювання нібито «відволікають від переговорного процесу», натякаючи на мирний план Дональда Трампа, що передбачає територіальні поступки з боку України.

Реклама

Теммі Брюс, заступниця представника США в ООН: «Ця резолюція містить формулювання, які можуть відволікти увагу від поточних переговорів, а не підтримувати обговорення всього спектру дипломатичних шляхів. Зараз для припинення війни потрібна політична воля. Ми вважаємо, що ми ближче до угоди, ніж будь-коли».

«Червона лінія для України»: реакція МЗС

Україна відреагувала миттєво, закликавши партнерів відхилити американські правки. У підсумку пропозицію США підтримали лише 11 країн, серед яких Росія, Білорусь, Угорщина та Ізраїль. Натомість українська резолюція отримала переконливу перемогу — 107 голосів «за».

Мар’яна Беца, заступниця міністра закордонних справ України: «Ми ніколи не відмовлялися від мирних перемовин, ми беремо участь конструктивно. Ми навіть готові на деякі компроміси. Але ми не готові на компроміс щодо нашого суверенітету і територіальної цілісності. Це червона лінія для України».

Акція у підтримку України

Поки в стінах ООН тривали дипломатичні баталії, тисячі людей зібралися на головній площі Нью-Йорка. Таймз Сквер замайорів синьо-жовтими прапорами. Серед присутніх було багато тих, хто втратив у цій війні все.

Реклама

Юлія, мешканка Маріуполя: «Всі, хто в Маріуполі, зараз мене зрозуміють. Сьогодні дуже сентиментальний день. Дуже хочеться додому. На жаль, будинку вже немає, але хочеться просто пройтися нашими вулицями».

Поруч із переселенцями — американці з українським корінням, які продовжують допомагати фронту попри зміну політичних настроїв у Вашингтоні.

Світослав, американець у натовпі: «На моїх плечах прапор із підписами бійців "Кракена", вони всі загинули — я ношу це на їхню честь. Передаю дрони. Те, що Америка зараз не допомагає на офіційному рівні... я вже змирився. Україна має сама собі допомагати».

Четверті роковини великої війни вчергове довели: попри складну дипломатичну гру великих держав, підтримка України у світі залишається безпрецедентною. 107 голосів в ООН стали чітким сигналом — міжнародне право та кордони не можуть бути предметом торгу.

Реклама

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: За "ПІДТРИМКУ ТРИВАЛОГО МИРУ" РОСІЯ не ГОЛОСУВАЛА, А США УТРИМАЛИСЬ... В ООН не без СКАНДАЛУ