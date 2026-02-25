Трамп зробив заяву щодо закінчення війни в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Сполучені Штати Америки наполегливо працюють над завершенням війни Росії проти України.

Про це заявив американський президент Дональд Трамп під час виступу на спільному засіданні обох палат Конгресу, цитує Reuters.

Трамп вчергове нагадав, ця війна ніколи б не почалася, якби на той момент саме він був президентом США.

Реклама

«І ми дуже наполегливо працюємо, щоб закінчити дев’яту війну, вбивства та різанину між Росією та Україною, де 25 тисяч солдатів гинуть щомісяця. Подумайте про це, 25 тисяч солдатів гинуть на місяць. Війна, якої б ніколи не сталося, якби я був президентом», — наголосив американський лідер.

До цього він перерахував вісім "війн", які, як стверджує, спромігся завершити. У переліку -"конфлікти" між Камбоджею й Таїландом, Пакистаном й Індією, Косово й Сербією, Ізраїлем та Іраном, Арменією та Азербайджаном, Конго та Рундою, а також події у секторі Гази.

Нагадаємо, Bloomberg з посиланням на джерела у дипломатичних колах Європи повідомило, що Дональд Трамп поставив дедлайн на «мир» в Україні. За інформацію співрозмовників видання, адміністрація Білого дому прагне укласти угоду до 4 липня — це дата святкування 250-річчя незалежності США.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи інформацію про прагнення Трампа завершити війну до 4 липня, заявив що заяви про конкретну дату для нього є новою. Він зазначив, що особисто не чув, щоб саме американський президент публічно озвучував таку ініціативу.

Реклама