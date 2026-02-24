У четверту річницю вторгнення у Кремлі зробили цинічну заяву про головну "ціль" війни

Володимир Путін. / © Associated Press

Після чотирьох років повномасштабного вторгнення до України у Росії продовжують робити цинічні заяви про «цілі» війни, яку росіяни зухвало називають «сво».

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Повністю цілей спецоперації поки що не досягнуто, тому "сво" триває», — нахабно висловився прессекретар «фюрера» та додав, мовляв, мета розпочатої в Україні війни — «безпека людей на Донбасі».

Окрім того, Пєсков брехливо заявив, що Кремль «зберігає відкритість для досягнення цілей "сво" дипломатичними засобами».

«У будь-якому разі інтереси країни буде забезпечено», — наголосив представник Кремля.

Не втримався Пєсков, аби не кинути звинувачення на адресу країн Європи, які начебто «виношують мету зі знищення» Росії. Мовляв, «сво» перетворилася на «протистояння Росії та Заходу».

Нагадаємо, у відеозверненні з нагоди дня захисника вітчизни в РФ диктатор Володимир Путін розмахався «ядеркою», а також заявив про намір і надалі суттєво посилювати військовий потенціал країни-агресорки та закликав суспільство до повної мілітаризації. Крім того, «фюрер» оголосив 2026-й «роком єдності народів Росії» навколо «священного обов’язку».

Водночас український лідер Володимир Зеленський звернувся до українців у річницю вторгнення. Зокрема президент наголосив, що план Путіна «взяти Київ за три дні» остаточно провалився. Він заявив, що українці прагнуть завершення війни, однак ніколи не погодяться на сценарій, який поставив би під загрозу існування держави.