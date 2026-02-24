ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
289
Час на прочитання
2 хв

Що додати у воду, щоб деко та сковорідки сяяли, як нові: жир і нагар зійдуть самі за декілька хвилин

Такий простий спосіб миття допоможе без жодних зусиль позбутися вікового бруду навіть на дуже старому посуді.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Чим відчистити сковорідку

Чим відчистити сковорідку / © pixabay.com

Деко та сковорідки — справжні помічники на кожній кухні, тому на їхній поверхні швидко накопичується нагар, жир і темний наліт, які звичайна губка не бере. Багато господинь витрачають на чищення багато часу, але старий посуд так і не повертає первісного блиску. Насправді існує один доступний інгредієнт, який у поєднанні з гарячою водою створює потужний очищувальний засіб — і бруд буквально відлітає сам. Цим прийомом користувалися ще наші бабусі, але зараз про нього незаслужено забули.

Як відчистити старі сковорідки від бруду та жиру за кілька хвилин

Секрет у додаванні звичайної сухої гірчиці. Це продукт, який за своєю природою має потужні розчинні властивості: він миттєво розщеплює жир, проникає у структуру нагару та відділяє його від металу. На відміну від агресивної хімії, гірчиця не дряпає поверхню, не залишає токсичних сполук і безпечна навіть для чавунних, керамічних та антипригарних покриттів.

Достатньо насипати у гарячу воду дві ложки сухої гірчиці, занурити туди сковорідку чи деко та залишити на 5-10 хвилин. Гірчичний порошок починає діяти одразу: жир перетворюється на м’який шар, який легко знімається губкою, а нагар відходить шматочками без будь-якого зусилля. Посуд не потрібно довго шкребти, поверхня стає чистою та блискучою, ніби після професійного чищення.

Гірчиця також усуває запахи, тому підходить для посуду, який часто контактує з рибою, м’ясом та спеціями. Її можна використовувати як для замочування, так і для звичайного миття. Особливо добре цей метод працює для старого посуду, який роками збирав жир у важкодоступних місцях.

Дата публікації
Кількість переглядів
289
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie