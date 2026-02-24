Що додати у воду, щоб деко та сковорідки сяяли, як нові: жир і нагар зійдуть самі за декілька хвилин

Чим відчистити сковорідку / © pixabay.com

Реклама

Деко та сковорідки — справжні помічники на кожній кухні, тому на їхній поверхні швидко накопичується нагар, жир і темний наліт, які звичайна губка не бере. Багато господинь витрачають на чищення багато часу, але старий посуд так і не повертає первісного блиску. Насправді існує один доступний інгредієнт, який у поєднанні з гарячою водою створює потужний очищувальний засіб — і бруд буквально відлітає сам. Цим прийомом користувалися ще наші бабусі, але зараз про нього незаслужено забули.

Як відчистити старі сковорідки від бруду та жиру за кілька хвилин

Секрет у додаванні звичайної сухої гірчиці. Це продукт, який за своєю природою має потужні розчинні властивості: він миттєво розщеплює жир, проникає у структуру нагару та відділяє його від металу. На відміну від агресивної хімії, гірчиця не дряпає поверхню, не залишає токсичних сполук і безпечна навіть для чавунних, керамічних та антипригарних покриттів.

Достатньо насипати у гарячу воду дві ложки сухої гірчиці, занурити туди сковорідку чи деко та залишити на 5-10 хвилин. Гірчичний порошок починає діяти одразу: жир перетворюється на м’який шар, який легко знімається губкою, а нагар відходить шматочками без будь-якого зусилля. Посуд не потрібно довго шкребти, поверхня стає чистою та блискучою, ніби після професійного чищення.

Реклама

Гірчиця також усуває запахи, тому підходить для посуду, який часто контактує з рибою, м’ясом та спеціями. Її можна використовувати як для замочування, так і для звичайного миття. Особливо добре цей метод працює для старого посуду, який роками збирав жир у важкодоступних місцях.