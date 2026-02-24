"Моє послання Путіну дуже просте": Зеленський назвав умови для перемовин із Росією

Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент України Володимир Зеленський окреслив позицію Києва щодо можливих мирних переговорів із Росією. Глава держави підтвердив готовність до діалогу на найвищому рівні та назвав фактори, які здатні змусити Кремль припинити бойові дії.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD.

За словами Зеленського, українська сторона розглядає можливість компромісів заради досягнення стабільного припинення вогню.

Київ залишається відкритим до обговорення російських територіальних вимог, проте президент категорично підкреслив, що такі складні геополітичні питання мають вирішуватися виключно лідерами держав.

«Моє послання Путіну дуже просте. Я готовий до зустрічі. Ми повинні закінчити війну. Крапка», — заявив Зеленський.

Чому Росія затягує війну

Оцінюючи внутрішні настрої в Російській Федерації, президент України висловив переконання, що військово-політичне керівництво РФ наразі не зацікавлене у швидкому завершенні бойових дій. Вагомим фактором, що стимулює продовження агресії, є економічні інтереси російського військово-промислового комплексу.

«Думаю, що багато людей у Росії хочуть, щоб війна продовжувалася, і таким чином підтримують Путіна. Крім того, я думаю, що збройова промисловість заохочує Путіна продовжувати війну, тому що на оборону виділяється багато грошей», — пояснив президент.

Хто може вплинути на рішення Кремля

Попри небажання Москви йти на реальні мирні угоди, Зеленський вважає, що існують зовнішні та внутрішні гравці, здатні змусити російського лідера сісти за стіл переговорів. Серед ключових міжнародних фігур він виокремив президента США Дональда Трампа та лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Окрім дипломатичного тиску, серйозним важелем впливу залишається російська бізнес-спільнота. Вона зазнає системних збитків через дію міжнародних санкцій і володіє достатніми фінансовими ресурсами для тиску на владну верхівку РФ.

Відповідаючи на запитання журналіста щодо можливих послань до російського народу, Зеленський зазначив, що більше не бачить у цьому жодної доцільності. За його оцінкою, громадяни РФ свідомо відмовилися від впливу на політичні процеси у власній державі.

«Ті, хто мене слухає, але боїться щось робити, на мою думку, дуже добре розуміють усі мої заклики і розуміють моє ставлення до них. Тому немає нових звернень до росіян, бо їхній голос сьогодні вже не має жодного впливу. Принаймні, вони не хочуть діяти. Вони повністю віддали свої голоси, свої права, свої тіла одній людині — Путіну. Тому я не маю послання росіянам», — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, також Зеленський в інтерв’ю Tagesschau заявляв, що завершення війни можливе за умови спільної та рішучої позиції США й європейських партнерів.

За його словами, координація дій президента США Дональд Трамп та країн Європи може змусити президента РФ Володимир Путін до реального діалогу. Зеленський наголошував, що ключовим результатом має стати припинення вогню — навіть у форматі перемир’я — за наявності чітких гарантій безпеки з боку міжнародних партнерів.

До слова, речник президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявляв, що Кремль поки не може назвати конкретні терміни проведення наступного раунду переговорів щодо України.

За його словами, дата й місце зустрічі будуть оголошені лише після досягнення відповідного розуміння між сторонами. Пєсков також не підтвердив і не спростував інформацію про можливе проведення переговорів у Женева.

Водночас у Москві висловлювали сподівання на продовження діалогу, наголошуючи на збереженні «послідовної позиції» російської сторони.