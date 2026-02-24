"Мое послание Путину очень простое": Зеленский назвал условия для переговоров с Россией

Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский очертил позицию Киева о возможных мирных переговорах с Россией. Глава государства подтвердил готовность к диалогу на самом высоком уровне и назвал факторы, способные заставить Кремль прекратить боевые действия.

Об этом он сказал в интервью немецкому телеканалу ARD.

По словам Зеленского, украинская сторона рассматривает возможность компромиссов для достижения стабильного прекращения огня.

Киев остается открытым для обсуждения российских территориальных требований, однако президент категорически подчеркнул, что такие сложные геополитические вопросы должны решаться исключительно лидерами государств.

«Мое послание Путину очень просто. Я готов ко встрече. Мы должны закончить войну. Точка», — заявил Зеленский.

Почему Россия затягивает войну

Оценивая внутренние настроения в Российской Федерации, президент Украины убежден, что военно-политическое руководство РФ пока не заинтересовано в скором завершении боевых действий. Весомым фактором, стимулирующим продолжение агрессии, являются экономические интересы российского военно-промышленного комплекса.

«Думаю, что многие в России хотят, чтобы война продолжалась, и таким образом поддерживают Путина. Кроме того, я думаю, что оружейная промышленность поощряет Путина продолжать войну, потому что на оборону выделяется много денег», — объяснил президент.

Кто может повлиять на решение Кремля

Несмотря на нежелание Москвы идти на реальные мирные соглашения, Зеленский считает, что существуют внешние и внутренние игроки, способные вынудить российского лидера сесть за стол переговоров. Среди ключевых международных фигур он выделил президента США Дональда Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина.

Кроме дипломатического давления, серьезным рычагом влияния остается российское бизнес-сообщество. Она терпит системный ущерб из-за действия международных санкций и обладает достаточными финансовыми ресурсами для давления на властную верхушку РФ.

Отвечая на вопрос журналиста о возможных посланиях русскому народу, Зеленский отметил, что больше не видит в этом никакой целесообразности. По его оценке граждане РФ сознательно отказались от влияния на политические процессы в собственном государстве.

«Те, кто меня слушает, но боится что-то делать, по-моему, очень хорошо понимают все мои призывы и понимают мое отношение к ним. Поэтому нет новых обращений к россиянам, потому что их голос сегодня уже не имеет никакого влияния. По крайней мере они не хотят действовать. Они полностью отдали свои голоса, свои права, свои тела одному человеку Путину. Поэтому у меня нет послания россиянам», — резюмировал Зеленский.

Напомним, также Зеленский в интервью Tagesschau заявлял, что завершение войны возможно при условии общей и решительной позиции США и европейских партнеров.

По его словам, координация действий президента США Дональда Трампа и стран Европы может заставить президента РФ Владимир Путин к реальному диалогу. Зеленский подчеркивал, что ключевым результатом должно стать прекращение огня даже в формате перемирия при наличии четких гарантий безопасности со стороны международных партнеров.

К слову, спикер президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Кремль пока не может назвать конкретные сроки проведения следующего раунда переговоров по Украине.

По его словам, дата и место встречи будут объявлены только после достижения соответствующего понимания сторон. Песков также не подтвердил и не опроверг информацию о возможном проведении переговоров в Женеве.

В то же время в Москве выражали надежду на продолжение диалога, отмечая сохранение «последовательной позиции» российской стороны.