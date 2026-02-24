Куда пойдут россияне, если Киев отдаст Донбасс: сенатор Италии предупредил о последствиях уступок Москве

Карло Календа

Реклама

Сенатор Италии Карло Календа предостерегает украинцев от передачи России укрепленным территориям в Донецкой области. По его убеждению, утрата фортификаций не остановит войну, а лишь создаст стратегическое преимущество для российской армии в будущем.

Об этом он сказал в интервью «Укринформу».

Оценивая перспективы мирного урегулирования, итальянский политик отмечает, что прекращение боевых действий не должно сопровождаться легализацией оккупации. Любые компромиссы в отношении украинских земель политически и безопасно неоправданны.

Реклама

«Единственное приемлемое решение, по моему мнению, состоит в том, чтобы линия фронта была заморожена. Без признания того, что Россия украла у Украины. Так что просто прекратить боевые действия по линии столкновения, но без территориальных уступок», — заявил Календа.

Отдельное внимание сенатор обратил на линию оборонных укреплений на востоке страны, которую Украина строила с 2014 года. По его словам, пояс фортификационных сооружений в Донбассе имеет критическое значение для сдерживания российских войск.

Анализируя действия России, Календа провел историческую аналогию с событиями 1938 года, когда Германии были переданы чешские Судеты по Мюнхенскому соглашению. Политик сравнил попытки Владимира Путина получить желаемое за столом переговоры с тактикой Адольфа Гитлера.

«Не отдавайте свои оборонительные рубежи безвозмездно. Потому что россияне тогда сразу пойдут на Киев», — предупредил итальянский сенатор.

Реклама

По его словам, передача стратегических районов спровоцирует Кремль на решение новой еще более разрушительной агрессии, остановить которую будет значительно сложнее.

В политических кругах Европы отдают себе отчет в сложности геополитической ситуации, в которой оказалась Украина на фоне возможных изменений в политике США. Однако европейские партнеры призывают Киев удерживать позиции.

«Я отлично понимаю, что противостоять очень сложно. Давит Дональд Трамп, толкает Путин. Но вы должны сопротивляться. Как европейцы, мы будем продолжать посылать вам деньги и оружие», — подытожил Календа.

Война в Украине - последние новости

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявлял, что Украина готова рассматривать вариант замораживания войны вдоль действующей линии столкновения, несмотря на то, что это не идеальный сценарий.

Реклама

В то же время, глава государства подчеркивал, что Киев не согласится на вывод украинских войск с занимаемых оборонных позиций, в частности на Донбассе. По его словам, у Украины есть укрепленные рубежи и не позволит ослабить собственную безопасность в пределах возможных договоренностей.