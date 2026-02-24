Зеленский объяснил, почему выход Украины из Донбасса не остановит войну

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский подверг критике предположение, что Россия прекратит войну, если Украина согласится на территориальные уступки.

Об этом он сказал в интервью Financial Times.

«Честно говоря, я не верю, что это все, что требует Россия. Наш выход из Донбасса и тогда война закончится. Россия — Россия, и вы знаете, что им нельзя доверять», — заявил Зеленский.

Президент также подверг критике идею временного прекращения огня.

По его словам, любая пауза без надежных западных гарантий безопасности позволит Москве восстановить силы для нового наступления.

Зеленский отверг заявления Путина о том, что прекращение огня якобы нужно Украине для перегруппировки.

«Нам не нужна пауза. Нам нужен конец войны», — подчеркнул он, назвав такие утверждения «демагогией и ложью».

Глава государства также подчеркнул, что сейчас давление президента США Дональда Трампа на Украину относительно территориальных уступок сильнее давления на Россию.

Президент призвал США усилить санкционное влияние на Кремль, в том числе бить по «кошельку» России.

«Россиянам дорого обходится остановка их теневого флота, их компаний и возможностей торговать и экспортировать энергоресурсы, а также перекрытие схем обхода санкций», — заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что в первую очередь возлагается на украинских военных и собственное производство оружия.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Кремль не демонстрирует реальную готовность к завершению войны и использует переговорный процесс в собственных интересах.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский заявил о необходимости официально определить временные рамки вступления Украины в Европейский Союз.