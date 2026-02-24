Чем нельзя кормить кошек: 5 привычных продуктов, которые опасны для ваших любимцев

Кот / © pexels.com

Владельцев кошек призывают не угощать животных обычной для людей пищей. Благотворительная организация по защите животных отмечает: популярные продукты могут быть опасными для здоровья любимцев.

Об этом сообщило издание Express.

Специалисты напоминают, что коты — облигатные мясоеды. Им нужен сбалансированный рацион с четко определенным набором питательных веществ, который обеспечивает полноценный кошачий корм. Зато человеческая пища не только не имеет необходимой питательной ценности, но и может представлять риск.

Эксперты выделили пять продуктов, которые категорически не стоит давать котам.

Молочные продукты. Несмотря на распространенный миф, большинство кошек имеют непереносимость лактозы. Молоко или сыр могут вызвать расстройство пищеварения. Даже безлактозные или растительные альтернативы не гарантируют безопасности, ведь часто содержат ингредиенты, потенциально токсичные для животных.

Сырое мясо, рыба и яйца. Такие продукты могут содержать бактерии и паразитов, вызывающих заболевания. Отдельную опасность представляют сырые кости — они повышают риск удушья или закупорки желудка.

Виноград, изюм и смородина. Эти ягоды способны вызвать почечную недостаточность у кошек. Особенно уязвимы животные с хроническими болезнями почек.

Авокадо. Плод содержит токсин персин и имеет высокое содержание жира. В больших количествах это может привести к проблемам со здоровьем.

Шоколад, кофе и продукты с кофеином. Они содержат метилксантины — вещества, которые являются чрезвычайно токсичными для кошек даже в небольших дозах.

Специалисты предостерегают: котов может привлекать запах или вкус человеческой пищи, особенно если она оставлена на столе. Поэтому владельцам советуют хранить потенциально опасные продукты в недоступном месте и не оставлять остатки без присмотра.

