Принцессе Швеции Эстель исполнилось 14 лет — дворец показ новые фото наследницы

Эстель является первым ребенком кронпринцессы Виктории и принца Даниэля, поэтому согласно закону о наследовании, она занимает вторую позицию в очереди на престол, после своей мамы и когда-то станет королевой.

23 февраля принцессе Швеции Эстель исполнилось 14 лет и дворец поделился ее новыми фотографиями. Девушка позировала на снимках в лаконичном голубом трикотажном свитере и темно-синих джинсах, которые дополнила несколькими украшениями.

Принцесса Эстель / фото: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden

Принцесса Эстель / фото: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden

Также на одном из фото к принцессе присоединился ее младший брат принц Оскар. Снимки сделаны во дворце Хага фотографом Сарой Фриберг.

Принцесса Эстель и принц Оскар / фото: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden

Принцесса Эстель и принц Оскар / фото: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden

