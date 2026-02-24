Принцесса Эстель

23 февраля принцессе Швеции Эстель исполнилось 14 лет и дворец поделился ее новыми фотографиями. Девушка позировала на снимках в лаконичном голубом трикотажном свитере и темно-синих джинсах, которые дополнила несколькими украшениями.

Принцесса Эстель / фото: Sara Friberg/The Royal Court of Sweden

Также на одном из фото к принцессе присоединился ее младший брат принц Оскар. Снимки сделаны во дворце Хага фотографом Сарой Фриберг.