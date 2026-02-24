- Дата публикации
Принцессе Швеции Эстель исполнилось 14 лет — дворец показ новые фото наследницы
Эстель является первым ребенком кронпринцессы Виктории и принца Даниэля, поэтому согласно закону о наследовании, она занимает вторую позицию в очереди на престол, после своей мамы и когда-то станет королевой.
23 февраля принцессе Швеции Эстель исполнилось 14 лет и дворец поделился ее новыми фотографиями. Девушка позировала на снимках в лаконичном голубом трикотажном свитере и темно-синих джинсах, которые дополнила несколькими украшениями.
Также на одном из фото к принцессе присоединился ее младший брат принц Оскар. Снимки сделаны во дворце Хага фотографом Сарой Фриберг.