Голодают и не могут плавать: что происходит с пингвинами возле «Вернадского» (фото)
Возле станции «Академик Вернадский» продолжается сезонная линька пингвинов, во время которой птицы временно не могут плавать и добывать пищу.
Вблизи украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктике сейчас больше пингвиньего пуха и перьев, чем снега. На материке завершается лето, снежный покров существенно уменьшился, а у пингвинов как раз продолжается сезонная линька.
Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.
Активно меняют «детский» пух на настоящие перья и появившиеся в этом сезоне птенцы. После завершения линьки они смогут впервые отправиться в океан и самостоятельно добывать пищу. До этого момента малышей кормят родители.
В период смены оперения пингвинята часто имеют забавный и несколько неуклюжий вид. Одновременно линяют и взрослые особи. В отличие от большинства морских птиц, они сбрасывают почти все перья одновременно.
«В это время у них чешется все тело. Они не могут плавать в океане и добывать себе пищу. Поэтому примерно 3-4 недели у них — вынужденная диета. Пока не отрастут новые перья пингвины остаются голодными, тратя накопленные до этого калории. Такой процесс является естественным и происходит ежегодно», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее полярники показали уникальный ледник-арку возле станции «Академик Вернадский» и объяснили процессы разрушения льда в Антарктике.