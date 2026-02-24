Голодают и не могут плавать: что происходит с пингвинами возле «Вернадского» (фото)

Пингвины / © Национальный антарктический научный центр

Вблизи украинской станции «Академик Вернадский» в Антарктике сейчас больше пингвиньего пуха и перьев, чем снега. На материке завершается лето, снежный покров существенно уменьшился, а у пингвинов как раз продолжается сезонная линька.

Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Активно меняют «детский» пух на настоящие перья и появившиеся в этом сезоне птенцы. После завершения линьки они смогут впервые отправиться в океан и самостоятельно добывать пищу. До этого момента малышей кормят родители.

В период смены оперения пингвинята часто имеют забавный и несколько неуклюжий вид. Одновременно линяют и взрослые особи. В отличие от большинства морских птиц, они сбрасывают почти все перья одновременно.

«В это время у них чешется все тело. Они не могут плавать в океане и добывать себе пищу. Поэтому примерно 3-4 недели у них — вынужденная диета. Пока не отрастут новые перья пингвины остаются голодными, тратя накопленные до этого калории. Такой процесс является естественным и происходит ежегодно», — говорится в сообщении.

Пингвины / © Национальный антарктический научный центр

