Голодують та не можуть плавати: що відбувається з пінгвінами біля «Вернадського» (фото)
Біля станції «Академік Вернадський» триває сезонна линька пінгвінів, під час якої птахи тимчасово не можуть плавати та добувати їжу.
Поблизу української станції «Академік Вернадський» в Антарктиці нині більше пінгвінячого пуху та пір’я, ніж снігу. На материку завершується літо, сніговий покрив суттєво зменшився, а в пінгвінів саме триває сезонна линька.
Про це повідомили в Національному антарктичному науковому центрі.
Активно змінюють «дитячий» пух на справжнє пір’я й пташенята, що з’явилися цього сезону. Після завершення линьки вони зможуть уперше вирушити в океан і самостійно добувати їжу. До цього моменту малюків годують батьки.
У період зміни оперення пінгвінята часто мають кумедний і дещо незграбний вигляд. Водночас линяють і дорослі особини. На відміну від більшості морських птахів, вони скидають майже все пір’я одночасно.
«У цей час у них свербить все тіло. Вони не можуть плавати в океані та добувати собі їжу. Тож приблизно 3-4 тижні в них — вимушена дієта. Поки не відросте нове пір’я пінгвіни лишаються голодними, витрачаючи накопичені до цього калорії. Такий процес є природним і відбувається щороку», — йдеться в повідомлені.
