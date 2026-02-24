Трагедія під час порятунку людей: росіяни вбили 25-річну Христину та її 32-річного чоловіка Сергія

Христина та Сергій, яких убили росіяни / © ТСН

На Сумщині вшановують пам’ять чотирьох людей, чиє життя обірвала прицільна атака російського безпілотника. Терористи вдарили по «кареті швидкої«, яка евакуйовувала поранених. У вогні загинуло молоде подружжя рятувальників — 25-річна фельдшерка та 32-річний поліцейський, а також двоє братів, яких вони намагалися довезти до лікарні.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Оксани Солодовник.

Медикиня і поліцейський поїхали рятувати двох братів

Того фатального вечора на лінію «103» зателефонував 17-річний підліток. Він встиг повідомити, що вони з 24-річним братом підірвалися на вибухівці, яку скинув ворожий дрон у селі Зноб-Трубчевське — це всього за півтора кілометра від кордону з РФ.

На допомогу виїхала єдина бригада пункту базування «Зноб-Новгородське». У її складі була фельдшерка Христина Славська. Разом із нею на порятунок вирушив і її чоловік — Сергій Славський, інспектор поліції, який завжди супроводжував дружину на небезпечних викликах у прикордонні.

Лариса Адаменко, заступниця медичного директора: «Христина Олександрівна прийшла до нас одразу після коледжу 2019 року. Маленька, розгублена, усміхнена. Але вона дуже прагнула працювати саме на цьому підрозділі. Це величезна втрата».

Росіяни прицільно обстріляли швидку допомогу

Медикиня і правоохоронець встигли надати першу допомогу пораненим братам, стабілізували їхній стан та розпочали евакуацію до Шостки. Проте доїхати до шпиталю їм не судилося. У селі Чигири російський безпілотник прицільно атакував машину швидкої допомоги.

Автомобіль спалахнув миттєво. У вогні загинули всі, хто перебував у салоні: Христина, Сергій та двоє поранених хлопців.

Інна Роскошна, інспекторка з комунікацій Шосткинського РУП: «Вони були разом три роки, відколи одружилися. Сергій неодноразово допомагав рятувати людей після обстрілів, Христина виїжджала як парамедик. Вони завжди були там, де була потрібна допомога».

Єдиний вцілілий

З п’яти людей, які були в автівці, вижив лише водій. Його врятували колеги з інших бригад, які на власному транспорті, ризикуючи життям під повторними атаками дронів, прорвалися до охопленої вогнем машини.

Людмила Чегринець, директорка Сумського центру екстреної медичної допомоги: «Працівники витягли водія, у якого важка політравма та серйозні опіки. Його вже прооперували та перевезли до київської лікарні».

Евакуювати тіла загиблих вдалося лише наступного дня. Через постійну загрозу з неба поліцейські кілька разів відходили до укриття, але не полишали спроб, доки не забрали всіх жертв теракту. Наразі триває процедура ідентифікації тіл. Дату прощання з подружжям повідомлять пізніше.

Нагадаємо, напередодні, 20 лютого, Росія вдарила по цивільному об’єкту на Харківщині. Під завалами знайшли тіла трьох людей.

