Росіянам платять за удари FPV-дронами по військових ЗСУ: що відомо

FPV-дрон / © Associated Press

Окремі підрозділи російської армії вже отримали грошові винагороди за результативні атаки безпілотниками по Силах оборони України у лютому.

Про це в коментарі «Укрінформу» повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

Яка ціна за удар

За словами речника, російське командування встановило фіксовану суму за кожен підтверджений удар по живій силі противника.

«Встановлено грошову винагороду у розмірі 25 тис. рублів, це близько 14 тис. гривень. Це для розрахунку ударного БПЛА або FPV-дрона за кожен результативний удар по живій силі противника за наявності об’єктивного контролю», — зазначив Волошин.

Обов’язковою вимогою для нарахування коштів є наявність відеопідтвердження моменту влучання, знятого з іншого безпілотного апарата.

«Тобто відеопідтвердження моменту удару з іншого БПЛА», — пояснив речник.

Підрозділи, що отримали винагороду

Владислав Волошин уточнив, що за лютий 2026 року відповідні виплати вже здійснено в окремих з’єднаннях 5-ї загальновійськової армії РФ. Зокрема, йдеться про підрозділи 127-ї мотострілецької дивізії та 143-го мотострілецького полку.

За даними Сил оборони півдня, ці підрозділи залучалися до нанесення ударів по українських захисниках у районах населених пунктів Верхня Терса та Цвіткове на Гуляйпільському напрямку.

Нагадаємо, армія РФ використовує ударні БпЛА типу Shahed як носії для FPV-дронів. Наразі зафіксовано випадки, коли один «Шахед» транспортує два додаткові дрони-камікадзе.

Раніше ми писали, що у росіян наразі немає якісного відповідника системі Starlink, яка для них заблокована.