"Слава Україні": у Києві-Печерській Лаврі анонсували унікальну подію

Києво-Печерська лавра остаточно повертається до українського духовного та культурного простору. Вже відзавтра, 25 лютого, Ближні печери заповідника знову стануть доступними для прочан та туристів. Три роки ця територія була закритою через судові процеси з російською церквою.

Кореспондентка ТСН Неллі Ковальська дізналася про нові правила відвідування та історичні зміни всередині святині.

Українізація святині: від табличок до молитов

Перше, що кидається в очі відвідувачам — повна відсутність російських написів. На місці входу вже замінили всі таблички на українську мову. Тепер державною мовою оформлено і внутрішню навігацію в лабіринтах печер.

Особливою подією стала молитва за Україну, яка пролунала у храмі. Вперше під цими склепіннями офіційно та масово звучало вітання «Слава Україні!».

Тетяна Бережна, міністерка культури: «Настав історичний момент, оскільки ми знову відкриваємо доступ до Ближніх печер. Це — історичне рішення».

Предстоятель ПЦУ Епіфаній: «Такі малі перемоги кують нашу велику українську перемогу. Кожен крок робить нас сильнішими».

Графік та вартість: як потрапити до печер

Заповідник встановив чіткі правила відвідування, розділивши час для релігійних потреб та культурних екскурсій:

Для паломників: відвідування безкоштовне з 09:00 до 11:00 .

Для великих груп: приймання великих паломницьких груп розпочинається о 12:00 .

Для туристів: після обіду стартують екскурсії. Важливо знати, що в цей час вхід для туристів буде платним.

