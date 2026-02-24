Паліса розповів про наміри Росії щодо Запоріжжя, Херсона та Одеси

Павло Паліса / © ТСН.ua

Російське військове керівництво поставило перед своїми підрозділами завдання вийти на адміністративні кордони Донецької області до кінця березня або на початку квітня 2026 року.

Про це в інтерв’ю телеканалу «Ми — Україна» заявив заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса.

За словами представника ОП, окрім повної окупації Донеччини, ворог розраховує на максимальне просування в межах Запорізької та Дніпропетровської областей. Також Російська Федерація продовжує докладати зусиль для створення так званої «буферної зони» в прикордонних районах Харківщини та Сумщини.

Павло Паліса окреслив і довгострокову стратегію окупантів. У разі успіху на початкових етапах, до кінця поточного року противник планує створити передумови для захоплення великих обласних центрів півдня та сходу України.

«За можливого успіху, до кінця року противник намагатиметься розвинути наступ для захоплення або створення умов для захоплення Запоріжжя, Херсона, Миколаєва і в подальшому Одеси. Я не бачу станом на зараз можливості реалізації цих планів у противника в найближчих пів року», — підкреслив заступник керівника ОП.

Попри амбітні цілі агресора, у Офісі Президента наразі не вбачають реальних військових можливостей для реалізації планів щодо захоплення південних міст протягом найближчих шести місяців. Пріоритетом для українських Сил оборони залишається стримування наступу на ключових ділянках фронту.

Ситуація на Донеччині

Нагадаємо, Зеленський відповів, чи погодяться українці на вихід ЗСУ з Донбасу.

Раніше іноземні медіа повідомляли, що Росія, ймовірно, готується до нової наступальної операції на півдні України. Водночас експерти наголошують, що поки Кремль імітує готовність до діалогу, російська армія стягує сили для ударів на ключових напрямках від Донбасу до Запоріжжя.

Також на думку секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенко, Росія не має наміру зупиняти війну проти України, навіть якщо отримає контроль над Донбасом. Єдиний реальний шлях до закінчення бойових дій — завдати максимальних втрат російській армії та позбавити її можливості продовжувати агресію.